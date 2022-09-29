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Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız'ın bir de kız kardeşini görün! ''Güzellik genetik''

29.09.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş ve Ayda Aksel gibi isimlerin paylaştığı Baba dizisi, Show TV'nin iddialı yapımları arasında yerini koruyor. Baba dizisinde hayat verdiği 'Büşra Saruhanlı' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Özge Yağız'ın ablası Ezgi Yağız, güzelliğiyle dikkat çekti.

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız'ın bir de kız kardeşini görün! ''Güzellik genetik''

Yemin dizisinde canlandırdığı Reyhan karakteriyle adından söz ettiren Özge Yağız, şimdilerde Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Baba'da 'Büşra' karakterine hayat veriyor. Mesleğinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Özge Yağız, bu defa ablası Ezgi Yağız'a benzerliğiyle adından söz ettirdi.

25 yaşındaki ünlü oyuncu Özge Yağız, Başkent Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından 2016 yılında ekrana gelen 'Adını Sen Koy' dizisiyle ekran yolculuğuna başladı.

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız'ın kız kardeşini görenler hayran kaldı! ''Güzellik genetik''

Sonrasında Sol Yanım ve İçimizden Biri gibi projelerde rol alan Özge Yağız'ın, ilerleyen dönemlerde dijital bir proje olan 'Çekiç ve Gül' isimli yapımda kamera karşısına geçeceği konuşuluyor.

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız'ın kız kardeşini görenler hayran kaldı! ''Güzellik genetik''

Özel hayatıyla da magazin basınını meşgul eden Özge Yağız, Yemin dizisindeki partneri Gökberk Demirci ile uzun soluklu bir aşk yaşıyor.

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız'ın kız kardeşini görenler hayran kaldı! ''Güzellik genetik''

Evleneceği konuşulan çift, mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız'ın kız kardeşini görenler hayran kaldı! ''Güzellik genetik''

ABLASINA BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI

Özge Yağız'ın, ablası Ezgi Yağız'a benzerliği, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız'ın kız kardeşini görenler hayran kaldı! ''Güzellik genetik''

Sosyal medyada epey aktif olan Ezgi Yağız'ın pozlarına ''Güzellik genetik'', ''Kız kardeşiniz size benziyor'' gibi yorumlar yapılıyor.

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız'ın kız kardeşini görenler hayran kaldı! ''Güzellik genetik''

Evli ve bir çocuk annesi Ezgi Yağız, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız'ın kız kardeşini görenler hayran kaldı! ''Güzellik genetik''

Ezgi Yağız'ın, Instagram'da 80 bini aşkın takipçisi mevcut.

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız'ın kız kardeşini görenler hayran kaldı! ''Güzellik genetik''

İşte Ezgi Yağız'ın paylaşımları:

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız'ın kız kardeşini görenler hayran kaldı! ''Güzellik genetik''

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız'ın kız kardeşini görenler hayran kaldı! ''Güzellik genetik''

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız'ın kız kardeşini görenler hayran kaldı! ''Güzellik genetik''


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