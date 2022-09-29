Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız'ın bir de kız kardeşini görün! ''Güzellik genetik''

Yemin dizisinde canlandırdığı Reyhan karakteriyle adından söz ettiren Özge Yağız, şimdilerde Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Baba'da 'Büşra' karakterine hayat veriyor. Mesleğinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Özge Yağız, bu defa ablası Ezgi Yağız'a benzerliğiyle adından söz ettirdi.

25 yaşındaki ünlü oyuncu Özge Yağız, Başkent Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından 2016 yılında ekrana gelen 'Adını Sen Koy' dizisiyle ekran yolculuğuna başladı.

Sonrasında Sol Yanım ve İçimizden Biri gibi projelerde rol alan Özge Yağız'ın, ilerleyen dönemlerde dijital bir proje olan 'Çekiç ve Gül' isimli yapımda kamera karşısına geçeceği konuşuluyor.

Özel hayatıyla da magazin basınını meşgul eden Özge Yağız, Yemin dizisindeki partneri Gökberk Demirci ile uzun soluklu bir aşk yaşıyor.

Evleneceği konuşulan çift, mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

ABLASINA BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI

Özge Yağız'ın, ablası Ezgi Yağız'a benzerliği, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Sosyal medyada epey aktif olan Ezgi Yağız'ın pozlarına ''Güzellik genetik'', ''Kız kardeşiniz size benziyor'' gibi yorumlar yapılıyor.

Evli ve bir çocuk annesi Ezgi Yağız, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ezgi Yağız'ın, Instagram'da 80 bini aşkın takipçisi mevcut.

İşte Ezgi Yağız'ın paylaşımları:



