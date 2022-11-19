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  4. Baba-kız hastane dönüşünde ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada

Baba-kız hastane dönüşünde ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada

19.11.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de kızını tedavi ettirdikten sonra eve dönmek isteyen babanın kullandığı otomobil, tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Ankara Asfaltı Üçgen Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Alaattin Gümüş, kızı Nur Gümüş’ü otomobiliyle doktor kontrolü için Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniğine götürdü. Poliklinikte doktorla görüştükten sonra dönüş yoluna geçen baba kızın içinde bulunduğu otomobil Üçgen Mevkii’ne geldiklerinde sol şeritte seyir eden A.L. hakimiyetindeki tırın üstlerine geldiğini fark etti. Tırın çarpmasıyla direksiyonu sağa kıran sürücü Alaattin Gümüş, yoldan çıkarak durabildi.
Araç içinde bulunan baba kız ölümden dönerken, yaşanan kaza ve aracın yoldan çıkması çevredeki güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Tırın sıkıştırdığı otomobilinde hasar meydana geldiğini belirten sürücü Gümüş, “Dün sabah 09.00 civarı kızın Nur’u Zeybek Kavşağı’ndaki hastaneye doktor kontrolüne götürdüm. Dönüşte normal şeridimde ilerlerken, arkadan gelen tır bize çarptı. Biz refleksle sağa kaçtık. Allah korusun ölümden döndük. İkimizde ölebilirdik. Tır bizi altına alsaydı. Bu tır terörüne dur denilmesini istiyorum” diye konuştu.

(İHA)

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trafik kazası Denizli

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