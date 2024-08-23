Baba- kızın yataktaki pozu tepki çekmişti! Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın o karesine soruşturma! Çocuk devlet yurduna yerleştirilsin talebi...

MYNET- Fenomen Selin Ciğerci eski eşi Gökhan Çıra'dan bir çocuk sahibi olmuştu. Ciğerci, Çıra'yla taşıyıcı anne yoluyla sahip oldukları iddia edilen kızları Saadet Selenay'ın zaman zaman pozlarını sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, ayrıca daha önce bu konuda açılan soruşturmanın devam ettiğini de açıklamıştı.

Ciğerci kızı ve eski eşinin yatakta oldukları bir kareyi paylaşınca sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu. Gökhan Çıra'nın 2 yaşındaki kızıyla yaptığı paylaşım üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

'ÇOCUK DEVLET YURDUNA YERLEŞTİRİLSİN TALEBİ'

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sebebiyle çocuğun psikolojik ve sosyal gelişiminin olumsuz yönde etkileneceği düşünüldüğünden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesi talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gökhan Çıra'nın ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan ifadesinin alınması, mağdur çocuğun ise yaşamını sürdürdüğü adreste bakımını sağlayan kişilerce bakımına devam edilmesi talep edildi. Başsavcılık, mağdur çocuğun gelişimine uygun düşecek şekilde Çocuk Mahkemesi'nden danışmanlık tedbiri alınmasının da talep edileceğini belirtti. Öte yandan başsavcılık tarafından Gökhan Çıra'nın 6284 Sayılı Kanun kapsamında yaşamını sürdürdüğü adresten bir süreliğine uzaklaştırılmasının isteneceği öğrenildi.

Çocuk hakkında daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapmış olduğu inceleme ve araştırmalar bulunduğundan bu raporların gönderilmesi ve yeni kapsamlı bir rapor hazırlanması da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca talep edildi.

(İHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır