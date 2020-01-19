“Baba Parası” filmine İzmir’de özel gala

Bu yılın iddialı komedi filmlerinden “Baba Parası” için İzmir’de özel bir gala düzenlendi. Filmin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin’e seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

“Baba Parası” filmine İzmir Optimum Alışveriş Merkezi’nde özel bir gala programı düzenlendi. Galaya filmin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin de katıldı. Galada seyirciler yaklaşık 1 saat öncesinden alanı doldurmaya başladı. Oyuncuların sahneye çıktığı anda ise büyük bir coşku yaşandı. Seyircilerle eğlenceli bir söyleşi yapan oyuncular, daha sonra seyircilerle tek tek fotoğraf çekildi.

“İzmir’i çok seviyoruz, gördüğümüz kalabalık bizi çok mutlu etti”

Filmin başrol oyuncusu Ahmet Kural, “Yeni yıla güzel bir komedi filmiyle başlamak ve seyircimizin de buna güzel bir tepki vermesi bizim için de çok güzel bir durum oldu. Çok mutluyuz, buraya her geldiğimizde böyle yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz. İzmir’i çok seviyoruz, gördüğümüz kalabalık bizi çok mutlu etti. İnşallah fazla fazla gülerler. Filmde Kıbrıslı Selim karakterinin yanı sıra annesini de oynuyorum. O karakteri kısa bir süre filmde görüyoruz. Onu da ben canlandırmak istedim ve çok da güzel oldu, çok tatlı bir kadın oldum” dedi.