Nostradamus yine iş başında! Sosyal medyada 2025 kehanetleri tüyler ürpertmeye yetti... O ihtimale dikkat çekti

MYNET|DIŞ HABERLER 1503 yılında doğup 1566 yılında ölen, esas olarak 1555 yılında Lyon'da yayımlanan ünlü kitabı "Les Propheties" derlediği kehanetleriyle tanınan Fransız eczacı, astrolog ve kahin gelecekteki olayları haber verdiği varsayılan dörtlükleri (dört mısralık şiirler) etrafındaki gizem nedeniyle her yıl beklenti uyandırmaya devam ediyor. Gerçek adı Michel de Nôtre-Dame olan kahin, 2025 yılı için de tahminlerde bulundu.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI

Birçok kişi kehanetleri dünyanın büyük güçlerini içeren ve yıkıma yol açacak yeni bir savaşın uyarısı olarak yorumluyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma bizi sürekli olarak bunu düşünmeye sevk ediyor.

KÜRESEL EKONOMİK KRİZ

Bir diğer kehanet, toplumda huzursuzluğa yol açabilecek bir ekonomi çöküşüne işaret ediyor. Buna Meksika ve diğer Latin Amerika ülkeleri, ancak Avrupa da dahil.

AŞIRI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Kirlilik ve çeşitli faktörler iklim değişikliğini etkiledi ve yarattı, ancak Fransız, 2025 yılında özellikle Avrupa'da daha önce hissedilmeyen sıcak hava dalgalarının olacağını öngördü.

KITLIK VE TOPLUMSAL GERGİNLİK

Küresel gıda güvensizliğindeki artış, en savunmasız bölgeleri daha da istikrarsızlaştırabilir. Bu, tüm nüfusların yerinden edilmesine neden olacak doğal afetlerle daha da kötüleşebilir.

TEKNOLOJİK GELİŞMELER

Nostradamus ayrıca teknolojinin günlük hayatımızın temel yönlerini ve her alanı kontrol etmeye başlayabileceğini öngörmüştü.