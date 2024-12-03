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Onlarca yıldır adım bile atmadı! Evinden 320 km uzaklıkta yere çöp attığı için 3300 TL ceza geldi: "Orada değildim bile"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.12.2024 15:06
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Herhangi bir tütün mahsulü tüketmediğini dile getiren Natalie isimli bir kadın evinden 320 km uzaklıkta yere izmarit attığı gerekçesiyle 75 sterlin (yaklaşık 3300 TL) idari para cezasına çarptırıldı. Genç kadın bahsedilen bölgeye onlarca yıldır adım dahi atmadığını söyledi. Duruma sosyal medyadan isyan edince kısa sürede viral oldu.

Onlarca yıldır adım bile atmadı! Evinden 320 km uzaklıkta yere çöp attığı için 3300 TL ceza geldi: "Orada değildim bile"

MYNET|DIŞ HABERLER 31 yaşındaki Natalie Walton isimli bir kadın Birleşik Krallık'ın Kent şehrinin Gravesend bölgesindeki ailesinin evine 75 sterlin (yaklaşık 3300 TL) değerinde sabit ceza bildirimi (FPN) gelmesi üzerine şaşkına döndü. O bölgeye yıllardır gitmediğini söyleyen 31 yaşındaki kadın yere izmarit atması nedeniyle cezalandırılmıştı. Genç kadın sigara içmediğini de söyleyerek sosyal medya paylaşımında, "Belediye meclisi kesinlikle beni başka biriyle karıştırıyor" ifadelerini kullandı.

İTİRAZ SÜRECİNİ BAŞLATTI

Natalie, çocukluğundan beri suçun işlendiği yere gitmediği, sigara içmediği ve olay sırasında Kent'te bile olmadığına dair kanıtları olduğu için bunun kendisi olamayacağını söyledi. Natalie, olayın gerçekleştiği sırada Staffordshire'daki B&M ve Tesco'da alışveriş yaptığını kanıtlayan banka işlemlerine sahip olduğundan kanıtlarıyla birlikte itiraz sürecini başlattı. İtiraz incelenirken Natalie'nin FPN'si beklemeye alındı.

Aylardır Kent bölgesine gitmediğini dile getiren Walton, "Aylardır Kent'e gitmemiştim. Dartford belediyesi, orada yapmadığım bir şey için bana 75 sterlin para cezası kesmeye çalışıyordu. Bu biraz tuhaf. Swanscombe'da bir sigarayı çöpe attığım iddiasıyla suçlandım ki bu daha da saçma, çünkü sigara içmiyorum ve iddia ettikleri adrese hiç gitmedim." dedi.

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