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'Babam beni dövüyor' diye not bıraktı, bir yıl sonra cesedi bulundu

BBC BBC
07.02.2019 14:21 | Son Güncelleme

Japonya'da öğretmenine "Babam beni sürekli dövüyor. Bir şey yapamaz mısınız?" diye not yazdıktan bir yıl sonra hayatını kaybeden Mia Kurihara adlı kız çocuğunun ölümü ülkeyi sarstı.

'Babam beni dövüyor' diye not bıraktı, bir yıl sonra cesedi bulundu

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, "Mia'nın büyük bir cesaret göstererek yaptığı yardım çağrısına cevap veremedik. Ölümü yüreğimizi parçaladı" dedi ve çocuk istismarını ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atacaklarını söyledi.

Japon medyasındaki haberlere göre, Mia, Kasım 2017'de okuldaki bir anketi yanıtlarken, "Babam bana sürekli şiddet uyguluyor. Gece yarısı uyandırıp dövüyor, her yerimi tekmeliyor" dedi.

Bu uyarı üzerine çocuk, ailesinden alınarak Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi.

Aralık 2017'de çocuğun bir yakınının yanına gönderilmesine karar verildi.

Baba Yuişiro Kurihara'nın okuldan anketin kopyasını alarak yetkililere dava açma tehdidinde bulunmasından sonra çocuk Mart 2018'de evine döndü. Babanın çocuğu evine dönmek istediğine dair mektup yazmaya zorladığı ortaya çıktı.

'MORLUKLAR İÇİNDEKİ CESEDİ BANYODA BULUNDU'

2 hafta okula gelmeyen Mia, 24 Ocak'ta Noda kentindeki evlerinde öldü.

Çocuğun morluklar içindeki cesedi banyoda bulundu. Defalarca soğuk suya tutulduğu tespit edilen çocuğa otopsi yapıldı ancak kesin ölüm nedeni belirlenemedi.

Mia'nın ölümünden bir gün sonra 41 yaşındaki babası, bu hafta da annesi gözaltına alındı. Babanın, şüphe çekmemesi için çocuğun dışarı çıkmasını yasakladığı belirtiliyor.

Çocuğun babasından şiddet görmesine ve okula gelmemesine rağmen hiçbir sosyal hizmet görevlisinin evi ziyaret etmemesi öfke yarattı.

Noda Belediye Başkanı Yo Suziki, "Küçük bir çocuğun hayatını kurtaramadığımız için özür diliyoruz" dedi.

Geçen yıl Mart ayında annesi ve üvey babası tarafından aç bırakılan Yua Funato adlı 5 yaşındaki bir kız çocuğunun ölümü ülkede büyük üzüntü yaratmış, sosyal hizmet görevlilerinin yetkileri artırılmıştı.

Hükümetin açıkladığı verilere göre, geçen yıl ülkede 80 bin 104 çocuk istismarı vakası rapor edildi. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında artışı temsil ediyor. Artış bu konudaki duyarlılığın artmasına bağlanıyor.


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baba öğretmen ceset dayak

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Japonya'da da böyle birşey yaşanıyor ve devlet bir çocuğu koruyamıyorsa. ben bizim içişleri ni başarılı buluyorum.
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