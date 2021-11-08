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Babamın Ceketi nerede ve ne zaman çekildi? Babamın Ceketi filminin oyuncuları kimler?

08.11.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babamın Ceketi filmi oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Babamın Ceketi filmi bu akşam tekrardan televizyon ekranlarında olacak. Peki pek çok başarılı ismin rol aldığı Babamın Ceketi nerede ve ne zaman çekildi? Babamın Ceketi filminin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Babamın Ceketi nerede ve ne zaman çekildi? Babamın Ceketi filminin oyuncuları kimler?

Babamın Ceketi filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Müfit Can Saçıntı, Mert Turak gibi isimlerin rol aldığı Babamın Ceketi filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Peki Babamın Ceketi nerede ve ne zaman çekildi?

BABAMIN CEKETİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sevilen film Babamın Ceketi'nin çekimleri İstanbul’un farklı semtlerinin yanı sıra Dalyan’da gerçekleştirilmiştir.

BABAMIN CEKETİ OYUNCULARI KİMLER?

Babamın Ceketi filmi oyuncuları arasında bulunan isimler şöyle;

Müfit Can Saçıntı
Mert Turak
Erkan Can
Elif Nur Kerkük
Ayşen Gruda

BABAMIN CEKETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde Ferhat, babası İbrahim tarafından bin bir emekle okutulmuş, sonunda eğitimini tamamlamasına rağmen henüz iş bulamamış bir gençtir. Sevgilisi Aslıhan'ın babası Hulusi, sağlık sorunlarından dolayı kızının bir an önce evlenmesinde ısrarcı olunca kız istemeye giderler. Fakat Hulusi, Ferhat'ın önce iş bulmasını ister. Bunun üzerine harıl harıl iş aramaya başlayan Ferhat, ne kadar uğraşsa da bir iş bulamaz. Babası da oğlu için iş aramaya başlasa da olumlu sonuç alamamıştır. Ferhat sonunda her şeyi göze alacak ve çok daha zor, daha tehlikeli maceralara atılacaktır.

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