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  4. Babası gözleri önünde öldürülen küçük kıza tehdit! "Şikâyetini geri çek"

Babası gözleri önünde öldürülen küçük kıza tehdit! "Şikâyetini geri çek"

15.09.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan tartışmada, komşularını, başına taş, balta ve tüfeğin kabzası ile vurarak öldüren 6 zanlının yargılandığı davada, öldürülen kişinin kızı, tehdit telefonları aldığını iddia etti. Cinayet anına tanık olduğu anlatan kız çocuğu, "Beni 3 gün önce birisi arayarak 'Şikâyetini çek' diyerek tehdit etti." dedi.

Babası gözleri önünde öldürülen küçük kıza tehdit! "Şikâyetini geri çek"

Olay, 1 Aralık 2020’de gece saatlerinde İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki evde yaşayan Okan Yalın (35) ile komşuları arasında sokak ortasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Okan Yalın, 8 kişi tarafından darp edildi. Kafasından bir cisimle aldığı darbeyle ağır yaralanan Yalın, yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Okan Yalın, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yalın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde Yalın’ın öldürülmesi olayına karıştığı belirlenen Kemal K., Tekin K., Esra K., Sibel K., N.Ç., K.K., Hüseyin K. ve Ramazan Ç. adlı 8 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden Kemal K., Sibel K., Tekin K. ve Hüseyin K. tutuklanırken, Esra K. ve Ramazan Ç. adli kontrol şartıyla, N.Ç. ve K.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"BENİ ÖZEL NUMARADAN ARAYIP TEHDİT ETTİLER"

’Kasten öldürme’ suçundan yargılanan sanıklar Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tanıklar ve sanıklar katıldı. Duruşmada olaya bizzat şahit olduğunu söyleyen Okan Yalın’ın 13 yaşındaki kızı M. Yalın, “Kemal K. ve yanındakiler olay günü bizim eve ellerinde bıçaklarla geldiler. Babamı öldüreceklerini söylediler o anda babam evde yoktu. Olayı babama anlattım ve akşam akrabalarımızın evine gittik. Daha sonra ben ve babam evimize dönmek için yola çıktık. Babam biraz alkollüydü. Kemal mahalleye girdiğimiz zaman bizi gördü ve pompalı tüfekle babama nişan aldı. Tüfeğin tutukluluk yapması nedeniyle ateş silah almadı. Daha sonra Kemal K. havaya ateş etti ve tüfeğin dipçik kısmı ile babama vurdu. Sibel de taşla arkadan babamın kafasına vurdu. Babam yere düşünce hepsi babama saldırdı. Sibel, 'Kimse ambulans çağırmasın yoksa sizi de öldürürüm’ dedi. 3 gün önce de beni özel numaradan birisi aradı ve 'Şikâyetini geri çek’ diyerek tehditler savurdu” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, taraf avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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