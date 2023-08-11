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  4. Babası tarafından dolandırılmıştı! CZN Burak iğne ipliğe döndü

Babası tarafından dolandırılmıştı! CZN Burak iğne ipliğe döndü

11.08.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CZN Burak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada babası tarafından dolandırıldığını ve adının geçtiği restoranlarla tüm ilişkisini kestiğini söylemişti. Sıfırdan restoran açan fenomen son pozlarıyla sevenlerini korkuttu. Bir deri bir kemik kalan CNZ Burak'a yorum yağdı.

Babası tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi olan ve aile şirketinden ayrılan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, verdiği kilolarla sevenlerini korkuttu.

Babasıyla sorunlar yaşayan ve dolandırıcılıktan ceza alan annesiyle paylaşım yapan fenomen son dönemde sıfırdan bir restoran açmak için çalışıyordu.

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Sıkıntılı günler geçiren ünlü isim bu süreçte hızla kilo vermeye başladı. Şimdilerde İstanbul'da kendisine ait bir restoran açmaya hazırlanan CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü.

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Zor günler geçiren ve vaktinin büyük bir kısmını işine ayıran fenomen, 51,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından da son halini sık sık paylaşıyor. Genç ismin hızla kilo vermesi sevenlerini de endişelendirdi.

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CZN Burak anne

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