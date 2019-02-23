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Babasından izinsiz aldığı araç ile kaza yaptı:1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:39 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Sarıbaşak mahallesinde 16 yaşındaki N.A, babasından habersiz aldığı araç ile kaza yaptı. Feci kazada ehliyetsiz sürücü N.A yaralınırken, yanında bulunan Devran Arı ise hayatını kaybetti.

Babasından izinsiz aldığı araç ile kaza yaptı:1 ölü, 1 yaralı

Dün gece Gaziantep'te yaşayan 16 yaşındaki N.A, babası C.A'dan habersiz anahtarını aldığı arabayla mahallede dolaşırken 15 yaşındaki Devra Arı ile karşılaştı. Marketten şeker alıp eve getirmek için dışarı çıktığını söyleyen Devran Arı, arkadaşı N.A'nın araçla gezme teklifini kabul etti. Arkadaşların araçla gece turu, faciayla sonlandı.

Sarıbaşak Mahallelesi'nde seyir halinde bulunan N.A idaresindeki 27 AV 807 plakalı araç, aşırı hız ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, önce yol kenarındaki kayalıklara ardından ise elektrik direğine çarptı. Yolun soluna savrulan ve devrilen araçta bulunan 15 yaşındaki Devran Arı, kazada hayatını kaybetti. Sürücü N.A ise kazada ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye arkadaşı ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sabah yapılan otopsinin ardından Devran Arı’nın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alan Devran Arı’nın ailesi cenazeyi defin için köylerine götürdü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Kaza çocuklar

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