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Babasını kaybeden Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım

30.11.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 2.5 yıl önce 10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Ebru Şallı'nın kanser tedavisi gören babası Şükrü Şallı hayatını kaybetti. Şallı'nın babası Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazenin ardından Ebru Şallı sosyal medya hesabından babasıyla çekilen fotoğraflarını duygusal bir notla paylaştı.

Babasını kaybeden Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım

Ünlü model ve sunucu Ebru Şallu yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle oğlu Pars’ı 16 Nisan 2020'de kaybetmişti. 10 yaşındaki oğlunun vefatıyla zor günler geçiren Şallı'nın kanser tedavisi gören babası Şükrü Şallı hayatını kaybetti.

Babasını son yolculuğuna uğurlayan Ebru Şallı, yaşadığı acı günün ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

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Babasıyla çekilen fotoğraflarını paylaşan Şallı, 'ponçiğim' diye hitap ettiği vefat eden oğlu Pars'ı da andı.

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Ebru Şallı babasını toprağa verdi! "Allah herkese böyle bir veda nasip eylesin..."Ebru Şallı babasını toprağa verdi! "Allah herkese böyle bir veda nasip eylesin..."

Şallı paylaşımında "Canım babam. Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum" notunu yazdı.

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Ebru Şallı
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