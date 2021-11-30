Babasını kaybeden Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım

Ünlü model ve sunucu Ebru Şallu yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle oğlu Pars’ı 16 Nisan 2020'de kaybetmişti. 10 yaşındaki oğlunun vefatıyla zor günler geçiren Şallı'nın kanser tedavisi gören babası Şükrü Şallı hayatını kaybetti.

Babasını son yolculuğuna uğurlayan Ebru Şallı, yaşadığı acı günün ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Babasıyla çekilen fotoğraflarını paylaşan Şallı, 'ponçiğim' diye hitap ettiği vefat eden oğlu Pars'ı da andı.

Şallı paylaşımında "Canım babam. Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum" notunu yazdı.





