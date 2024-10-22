Babasının sevgilisinden intikam almak için öyle bir şey yaptı ki... +18 görüntülerini arkadaşlık sitesinde yükledi: "Bu benim için travma oldu"

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Morley bölgesinde yaşayan 24 yaşındaki Eleanor Brown isimli bir kadın henüz ergenlik çağındayken babasının bir kadınla evlilik dışı ilişki yaşadığını söyledi. Babasının sevgilisinin çıplak görüntülerinin eline ulaşmasından sonra Brown, kadının rızası olmadan özel fotoğraflarını bir arkadaşlık sitesinde sahte bir profil oluşturarak ifşa etti. Sahte profilde kadının eşinin telefon numarasını verdi ve ilanın yayınlanmasından sonraki yarım saat içinde 8 arama ve 13 mesaj geldi. Aynı zamanda babasının sevgilisinin eşine de Facebook üzerinden yasak aşkı ortaya çıkartan mesajlar gönderdi.

Brown üç yıl hapis cezasına çarptırıldı ve kadından uzak durması için ömür boyu uzaklaştırma kararı çıkarıldı.