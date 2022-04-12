Babasının vasiliğinden kurtulan ünlü şarkıcı Britney Spears üçüncü kez anne oluyor

Amerikalı pop yıldızı Britney Spears, geçtiğimiz sene eylül ayında 28 yaşındaki İran doğumlu spor hocası Ashgari ile nişanlandı. İlk evliliğinden iki çocuğu olan şarkıcı, şimdilerde 3. kez bebek heyecanı yaşıyor.



HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU

2004'te evlenip 2007'de boşandığı ikinci eşi Kevin Federline'dan iki erkek çocuğu olan Spears, Ashgari ile birlikte çocuk sahibi olmak istediklerini söylemişti. Instagram'da 40,5 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı, çiçek ve kahve temalı bir fotoğrafını paylaşarak hamile olduğunun müjdesini verdi.

ÖNCEKİ HAMİLELİKLERİNDE DEPRESONA GİRDİ

Spears, geçmişteki hamilelikleri sırasında ağır depresyon geçirdiğini açıklamıştı. 2008'de akıl sağlığı konusundaki kaygılar nedeniyle Britney Spears'ın yaşamını yasal vasileri kontrol etmeye başlamıştı. Spears'ın babası Jamie Spears, 13 yıl boyunca şarkıcının hayatına kontrol ediyordu.



VASİLİĞİ ALMAK İÇİN BABASINA DAVA AÇMIŞTI

Britney Spears vasiliğin istismara dönüştüğü gerekçesiyle babasının elinden vasiliği almak için yasal mücadeleye başlamıştı. ABD'nin Los Angeles kentinde görülen davada mahkeme geçen yıl kasım ayında Spears'ın servetinin ve hayatının kontrolüne yol açan yasal vasiliğe son verilmesi kararı almıştı. Britney Spears Şubat ayında, başından geçenleri anlatacağı bir kitap için yayın şirketi Simon&Schuster ile 15 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.



