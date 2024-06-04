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  4. Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye getirildiği haberleri yalanlandı

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye getirildiği haberleri yalanlandı

04.06.2024 17:13
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Son günlerde kamuoyunda sıkça gündem olan FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye getirildiği haberleri güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı. Sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye getirildiği haberleri yalanlandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sosyal medya ve internet sitelerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye getirildiği ile ilgili haberlerin doğru olmadığı öğrenildi. (İHA)

DFFG
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fethullah Gülen terör örgütü
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