Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye getirildiği haberleri yalanlandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sosyal medya ve internet sitelerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye getirildiği ile ilgili haberlerin doğru olmadığı öğrenildi. (İHA)



Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





