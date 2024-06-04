Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye getirildiği haberleri yalanlandı

Son günlerde kamuoyunda sıkça gündem olan FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye getirildiği haberleri güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı. Sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
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