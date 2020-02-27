Babil 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Babil'de İrfan ve Egemen'den sürpriz hamle!

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin 28 Şubat Cuma ekrana gelecek olan 7. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Babil yeni bölümde İrfan'ın oğlu Deniz'i ameliyat edecek olan doktor İstanbul'a geliyor. Ancak tüm paralarını kaybeden İrfan ve Egemen, ilk olarak ameliyat için gerekli parayı bulmaya çalışıyor.
İlay, parayı bulup borçlarını ödemeleri için İrfan ve Egemen’i bir araya getirmeye çalışır. Hakan’ın Ayşe’ye olan duyguları konusunda ciddi olduğunu fark eden Kudret, Ayşe’yi daha yakından tanımanın yollarını arar.
İrfan, Egemen’i yaptığı büyük hainlik karşısında affedebilecek mi? Deniz, bütün bu aksilikler içinde sağlığına kavuşabilecek mi?
Diğer yandan ise İlay hakkındaki soruşturma nedeniyle emniyete gidiyor. Sivil polis olan Ayşe ise büroda çalışırken İlay'a yakalanıyor. Ayşe'nin gerçek kimliğinin ortaya çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu.
İrfan'ın gitmesini istemeyen Egemen'in "İrfan dönmeyecek. O giderse Babil biter ve siz paranızı alamazsınız" diyerek Süleyman'a her şeyi anlattığı sahne izleyenleri şaşırttı. Süleyman ise Egemen'i kendisine sadakatinden dolayı kutladı ancak "En yakın arkadaşına ihanet etmenin de bir bedeli olacak" dedi. Süleyman ise kaçmaması için İrfan'ı ailesiyle birlikte bir villaya yerleştirdi ve kapısına da adamlarını koydu.
Diğer yandan ise Babil şirketi yatırımcıların paralarını çekmeye başlamasıyla krize girdi. İlay'ın yardımıyla oğlunu Türkiye'de tedavi edecek çok ünlü bir doktora ulaşan İrfan, şirkette para kalmadığını görünce şok yaşadı.
İrfan son hamle olarak, Süleyman'ın oğlunu cinayet görüntülerini polise vermekle tehdit etti ve karşılığında para almayı başardı. Sivil polis olan Ayşe ise Süleyman'ın cinayet ihbarını ise sevgilisi İlay'ın yaptığını öğrendi. İlay evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Tedavi için parayı bulan İrfan ise ihanet ettiğini düşündüğü Ayşe'nin suçsuz olduğunu anladı.
Egemen'in kendisini ihbar ettiğini anlayan İrfan, karşısına çıkarak 'Beni neden sattın?' diye sordu. İrfan'ın bu sorusu karşısında ise Egemen adeta dondu kaldı.
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