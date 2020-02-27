Babil 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Babil'de İrfan ve Egemen'den sürpriz hamle!

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin 28 Şubat Cuma ekrana gelecek olan 7. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Babil yeni bölümde İrfan'ın oğlu Deniz'i ameliyat edecek olan doktor İstanbul'a geliyor. Ancak tüm paralarını kaybeden İrfan ve Egemen, ilk olarak ameliyat için gerekli parayı bulmaya çalışıyor.

BABİL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlay, parayı bulup borçlarını ödemeleri için İrfan ve Egemen’i bir araya getirmeye çalışır. Hakan’ın Ayşe’ye olan duyguları konusunda ciddi olduğunu fark eden Kudret, Ayşe’yi daha yakından tanımanın yollarını arar.



İrfan, Egemen’i yaptığı büyük hainlik karşısında affedebilecek mi? Deniz, bütün bu aksilikler içinde sağlığına kavuşabilecek mi?

Diğer yandan ise İlay hakkındaki soruşturma nedeniyle emniyete gidiyor. Sivil polis olan Ayşe ise büroda çalışırken İlay'a yakalanıyor. Ayşe'nin gerçek kimliğinin ortaya çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İrfan'ın gitmesini istemeyen Egemen'in "İrfan dönmeyecek. O giderse Babil biter ve siz paranızı alamazsınız" diyerek Süleyman'a her şeyi anlattığı sahne izleyenleri şaşırttı. Süleyman ise Egemen'i kendisine sadakatinden dolayı kutladı ancak "En yakın arkadaşına ihanet etmenin de bir bedeli olacak" dedi. Süleyman ise kaçmaması için İrfan'ı ailesiyle birlikte bir villaya yerleştirdi ve kapısına da adamlarını koydu.