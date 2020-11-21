Babil dizisi nasıl bitti? Ekrana böyle veda etti! İşte Babil 20. ve final bölümü son sahnesi!

Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu, Onur Saylak'ın başrollerde oynadığı Babil dizisi, 20 Kasım Cuma akşamı ekrana gelen 20. bölümüyle final yaptı. Babil'in son bölümüne İrfan, Egemen ve Süleyman arasında yaşananlar damga vurdu.

BABİL FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Babil'de parasız kalan İlay'ın yardımına İrfan yetişti. İrfan'ın isteğiyle Kudret İlay'a para vererek Süleyman'ı terk etmesini istedi. Paraları alan İlay ise Süleyman'dan kaçtı.

Diğer yandan ise her şeyini kaybeden Süleyman, İrfan'dan intikam almak istedi. İrfan ise oğlu Deniz'i kaçıran Süleyman'ın yanına gitti. Süleyman ise hem İrfan'ı hem de oğlu Deniz'i öldürmek istedi.

SÜLEYMAN EGEMEN'İ ÖLDÜRDÜ!

Ancak İrfan ve Deniz'in imdadına Egemen yetişti. Süleyman'ın adamlarını vuran Egemen, Deniz'i dışarı çıkardıktan sonra İrfan'ı da kurtarmak istedi.

Ayağından vurulan Süleyman çaresizlik içinde yerde yatarken karşısında Egemen'i gördü. Ancak kurşunu biten Egemen, Süleyman'ın silahını çekmesiyle üstüne atladı. İkili arasında çıkan kavgada vurulan ise Egemen oldu. İrfan ise kaçmaya çalışan Süleyman'ı vurdu. Ancak dizide Onur Saylak'ın canlandırdığı Egemen öldü.