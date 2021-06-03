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Bacağı su giderine sıkışan küçük çocuk, telefonla sakinleştirildi

03.06.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, oyun oynarken bacağı sitenin su tahliye borusuna sıkışan 2 yaşındaki Miran’ı zarar görmeden kurtardı. Küçük çocuk, annesinin telefonundan video izleyerek sakinleşti.

Bacağı su giderine sıkışan küçük çocuk, telefonla sakinleştirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 acil çağrı merkezine Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki bir sitede küçük bir çocuğun bacağının su tahliye borusuna sıkıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

CEP TELEFONUYLA SAKİNLEŞTİRİLDİ

Siteye giden ekipler, küçük Miran’ın bacağının sıkıştığı alanda güvenlik önlemi aldı. Küçük çocuğun zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle gerçekleştiren ekipler, tahliye borusunun etrafındaki kilitli parke taşlarını kırıp küçük çocuğu kurtardı. Kurtarma çalışmaları esnasında annesi, küçük çocuğu cep telefonu aracılığıyla videolar izleterek sakinleştirmeye çalıştı. Aile, kısa sürede gösterilen çabayla çocuklarını sıkıştığı yerden çıkaran itfaiye erlerine teşekkür etti.

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(İHA)

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Diyarbakır
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