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Bağcılar’da 'Teselli' cinayeti! ''Sana kız mı yok?'' dedi, kalbinden bıçaklandı

17.02.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da bir börekçide kahvaltı yapan bir kişi, teselli etmeye çalıştığı bir şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı da saniye saniye kameraya yansıdı. İddiaya göre, Abdulcelil Deniz, börekçide kahvaltı yaptığı sırada Sınar Saka'nın sözlerine kulak misafiri oldu. Saka'nın platonik aşk yaşadığını söylemesi üzerine iddiaya göre Deniz, "Takma kafana, sana kız mı yok" dedi. Buna sinirlenen Saka, Deniz'i kalbinden bıçaklandı.

Olay geçen Salı günü Kirazlı'da bulunan bir börekçide yaşandı. İddiaya göre 37 yaşındaki 3 çocuk babası Abdulcelil Deniz, börekçide kahvaltı yaptığı sırada Sınar Saka'nın sözlerine kulak misafiri oldu. Saka'nın platonik aşk yaşadığını söylemesi üzerine iddiaya göre Deniz, "Takma kafana, sana kız mı yok" dedi. Buna sinirlenen Saka, Deniz'i kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Abdulcelil Deniz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sınar Saka ise kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Saka tutuklandı.

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"DİREKT KALBİNE VURUYOR"

Abdulcelil Deniz'in yakını Mehmet Emin Deniz, "Bizim bu olayla alakamız yok. Bizim çocuklar esnaf, bölgede herkes tanıyor. Çocuk kahvaltı yapayım diye çıkıyor. Masada oturup börek yiyor. Ben araştırdım oradaki pastaneden. Kesinlikle daha önce bir araya gelmemişler. Çocuğu direkt kalbinden vuruyorb Adalet yerini bulursa ancak içimiz soğur. Biz devletimizden bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz."dedi. Abdulcelil Deniz kılınan cenaze namazının ardından Yeni Taya Kadın Mezarlığa defnedildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bağcılar
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