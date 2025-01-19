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  4. Bağdat Caddesi'nde korkunç olay! Doktor, Gizem Demirci'yi hayattan kopardı: Karara aile isyan etti

Bağdat Caddesi'nde korkunç olay! Doktor, Gizem Demirci'yi hayattan kopardı: Karara aile isyan etti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.01.2025 16:26
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İstanbul Kadıköy'de çocuk doktoru M.K. aracıyla, sabah işe gitmek için evden çıkan 22 yaşındaki Gizem Demirci'ye yolun karşısına geçtiği sırada çarptı. Ağır yaralanan Demirci hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara aile isyan etti.

Bağdat Caddesi'nde korkunç olay! Doktor, Gizem Demirci'yi hayattan kopardı: Karara aile isyan etti

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 16 Ocak'ta saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki çocuk doktoru M.K. (50), sabah işe gitmek için evden çıkan Gizem Demirci'ye (22) yolun karşısına geçtiği sırada çarptı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Gizem Demirci'nin cenazesi, bugün Gülsuyu Mahallesi'ndeki Boğaziçi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede genç kızın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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"BEN YOLA BAKTIĞINA DA İNANMIYORUM"

Gizem Demirci'nin eniştesi Faruk Kandemir, “Gizem her zamanki gibi saat 07.00'de evden ayrıldı işine gitmek için. Daha öncesinde ablasıyla konuştuğunda o caddenin çok yoğun olduğu, araçların çok hızlı geldiğinden bahsetmişti. Görüntüler var kamera kayıtlarında. Soluna baktı, solunun boş olduğunu görünce yola çıktı, hızlı bir şekilde karşıdan karşıya geçmek istedi. Ama gelen araç kesinlikle çok hızlıydı. Zaten vuran arkadaş da hızını kabul ediyor, hızlı olduğunu kabul ediyor. Hiçbir şekilde Gizem'i görmedi. Ben yola baktığına da inanmıyorum. Telefonla oynadığını düşünüyorum. Hatta EDS kayıtlarından bakılırsa daha önce o yol istikametinde elinde telefon olduğu görünecektir” dedi.

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"5 SAAT BİLE NEZARETTE TUTMADILAR"

Kandemir, “Bizim en çok zorumuza giden, biz hayat mücadelesi verirken şahsı 5 saat bile nezarette tutmadılar. Bu nasıl olabiliyor? 22 yaşında genç bir kız hayatını kaybediyor ve bu arkadaşı salıyorlar. Ben buna anlam veremiyorum. Hızlı olduğunu kabul ediyor. Görüntüler var, her şey var. Annesi, babası, ablaları herkes çok üzgün. Yeğeni olacak 2 ay sonra. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ailesi olarak hızlı bir şekilde ceza almasını istiyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bağdat Caddesi
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