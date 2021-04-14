Bağırsak florasını düzenleyen besinler: Prebiyotikler ve probiyotikler

Prebiyotikler doğal olarak meyve ve sebzelerden elde edilebileceğini söyleyen Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, prebiyotik zengini meyvelere berrieler (yaban mersini,ahududu), elma, armut, karpuz ve muzu örnek verdi. Sebzelere ise yeşil yapraklı olanlar (ıspanak,kale, pazı), bezelye, brokoli, enginar, pırasa, kuşkonmaz, soğan ve sarımsağı örnek verdi. Tam tahıllar başlığı altında ise arpa, buğday, yulaf ve bulgurun bulunduğunu söyleyen Yıldırım, prebiyotiklerin süt ürünleri ve diğer işlenmiş gıdalarda da bulunabildiğini söyledi.

Probiyotikler; ise canlı bakteri kültürleridir. Bağırsaklardaki bakterileri oluşturmaya veya değiştimeye yardımcıdırlar. Marketten satın alınan doğal yoğurtlarda (şeker içermeyenler); laktobasiller veya bifidobakterleri içerdiğinden canlı bakteri kültürleri alınmış olur. Kefir gibi fermente süt ürünleri de aynı kültürleri içerir. İyi bakteriler içermeleri sindirim sistemine yardımcı olmaları yanı sıra bağışıklık sistemini de güçlendirir. Diğer probiyotik kaynaklar; miso, kimçi, tempeh, lahana turşusu, ekşi maya, kombucha.