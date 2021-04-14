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Bağırsak florasını düzenleyen besinler: Prebiyotikler ve probiyotikler

Betül Songur Betül Songur
14.04.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayalanabilir lif olarak isimlendirilen ve probiyotikler için besin kaynağı olma özelliği taşıyan prebiyotikler, bağırsak florasını düzenlerler. Sindirilemeyen besin olma özelliği taşıyan prebiyotikler ve probiyotikler bağırsak sağlığı için olmazsa olmazlardandır.

Bağırsak florasını düzenleyen besinler: Prebiyotikler ve probiyotikler

Prebiyotikler doğal olarak meyve ve sebzelerden elde edilebileceğini söyleyen Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, prebiyotik zengini meyvelere berrieler (yaban mersini,ahududu), elma, armut, karpuz ve muzu örnek verdi. Sebzelere ise yeşil yapraklı olanlar (ıspanak,kale, pazı), bezelye, brokoli, enginar, pırasa, kuşkonmaz, soğan ve sarımsağı örnek verdi. Tam tahıllar başlığı altında ise arpa, buğday, yulaf ve bulgurun bulunduğunu söyleyen Yıldırım, prebiyotiklerin süt ürünleri ve diğer işlenmiş gıdalarda da bulunabildiğini söyledi.

Probiyotikler; ise canlı bakteri kültürleridir. Bağırsaklardaki bakterileri oluşturmaya veya değiştimeye yardımcıdırlar. Marketten satın alınan doğal yoğurtlarda (şeker içermeyenler); laktobasiller veya bifidobakterleri içerdiğinden canlı bakteri kültürleri alınmış olur. Kefir gibi fermente süt ürünleri de aynı kültürleri içerir. İyi bakteriler içermeleri sindirim sistemine yardımcı olmaları yanı sıra bağışıklık sistemini de güçlendirir. Diğer probiyotik kaynaklar; miso, kimçi, tempeh, lahana turşusu, ekşi maya, kombucha.

FAZLASI GAZ PROBLEMİ YAPABİLİR

Hem prebiyotikleri (tahıllar, sebze ve meyveler), hem de probiyotikleri (süt ve ürünleri) içeren zengin çeşitli bir diyet takibi yapmanız bağırsak floranızı düzenler. Bazı durumlarda prebiyotikler gaza neden olabilir, aşırıya kaçılmamalıdır. Bunlar dışında kemik suyu, hindistan cevizi, nane (tıbbi), deniz somonu, limon, zencefil ve elma sirkesi kullanımı da bağırsak onarımına katkıda bulunur. Alkol ve kafeinden, şekerli meyveli içeceklerden, mermer görünümlü kırmızı etlerden, kızartılmış yiyeceklerden, şekersiz şeker ve sakızlardan, sodalar ve sodalı sulardan kaçınılmalıdır.

ANTİBİYOTİKLERİN BAĞIRSAK FLORASINA ZARARI

Antibiyotik kullanımı: Sağlıklı bir bağırsak florası devamlılığı için gereksiz antibiyotik kullanılmamalıdır. Antibiyotikler bağırsaktaki iyi bakterileri 1000 kat azaltırken, kötü bakterileri de 130 kat artırır. Probiyotik kullanımı ince bağırsakta bakteri birikimini artırır; özellikle 2 probiyotik türü, Lactobacillus acidophilus Rosell-52 ve Lactobacillus rhamnosus Rosell-11, çok sayıda klinik çalışmada mide asidi ve safra tuzlarından sağ kalıp bağırsağa canlı olarak ulaştığından güvenle antibiyotik kullanım süreciyle birlikte kullanılabilmektedir. Probiyotikler antibiyotiklerden 1-2 saat sonra alınabilir. Probiyotik kullanımı her gün olacak şekilde, paket bitinceye kadar devam ettirilmelidir. 1 haftadan daha uzun süren antibiyotik tedavilerinde 2.pakete geçilmelidir. Probiyotiklerin min. 6 ay düzenli kullanımının kronik yorgunluğa ve depresyona iyi geldiği de bazı çalışmalarda saptanmıştır. Uzun vade probiyotik kullanımlarında farklı bakteri ve suş içeren probiyotikler alınmalıdır.

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