Bahar Candan'dan Sedat Peker hamlesi! Herkesi sildi sadece o kaldı

Moda programlarıyla ismini duyuran sosyal medya fenomeni Bahar Candan paylaşımlarıyla gene dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda Armağan Çağlayan’ın Youtube platformunda yayınlanan programına misafir olan Candan, açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

HERKESİ SİLDİ! SADECE SEDAT PEKER KALDI

Bahar Candan Instagram hesabında takip ettiği herkesi eledi ve yalnızca Sedat Peker'i takip etmeye başladı.

Yaptığı ilginç paylaşım ve açıklamalarla gündem olan Candan'ın bu hareketi sosyal medyada gündem oldu. Candan'ın neden böyle bir hareket yaptığına kimse anlam veremedi.



