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Bahar Candan’dan Şeyma Subaşı’na olay yorum

09.05.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar Candan, sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin kendisine tahsis ettiği özel jet ile objektiflere poz veren Şeyma Subaşı hakkında konuştu.

Bahar Candan’dan Şeyma Subaşı’na olay yorum

Sevgilisi Mohammed Al Saloussi’nin Şeyma Subaşı’ya özel jet tahsis ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Uçağın içinde sevgilisinin sürprizi olan güllerle de karşılaşan Subaşı mutluluğunu dile getirdi. Çiçeklerle poz veren Subaşı, Alsaloussi'ye olan aşkını "Seni seviyorum" sözleriyle dile getirdi.

Ünlü fenomen Bahar Candan, özel jetine binmeden önce poz veren Şeyma Subaşı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"KENDİMİ ŞEYMA'YA YAKIN HİSSEDİYORUM"

Candan, "Beni çocuk yaşta sosyal medyada engelleyen bu kadına karşı kendimi yakın hissediyorum. İnsanların 30 dakikalık mesafeyi helikopterle gitmesi normal ama uluslararası uçuşu özel jet ile yapması mı yanlış? Pandemi döneminde özel jet tercih edilmiş... Bu kadın için lüks mü sizce yani?" açıklamasını yaptı.

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"YAKAMA YAPIŞTINIZ"

Candan'ın "Benim de peşimi bırakmadığınızı ve yakama yapıştığınızı hissediyorum" sözleri de dikkat çekti.

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Bahar Candan Şeyma Subaşı
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