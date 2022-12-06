Bahar Candan mini eteğiyle poz verip kalçasını gösterdi! Görenler Merve Taşkın'ı hatırlatıp şikayet edeceklerini söyledi

İşte Benim Stilim yarışmacısı olarak tanınan Bahar Candan hem paylaşımları hem de açıklamalarıyla adından söz ettiren bir isim. Müstehcen uygulama Onlyfans'ta para kazanmak için açıldıkça açılan ve paylaşımlarıyla tepki çeken isim yeni paylaşımıyla yine olay oldu.

Mini etek giyip koltuğa çıkarak neredeyse kalçasını açan Bahar Candan'ı görenler sinirlendi.

Müstehcen pozu gören bazı takipçiler geçtiğimiz günlerde yaptığı erotik paylaşımlar yüzünden hakkında dava açılan fenomen Merve Taşkın'ı hatırlatarak Bahar Candan'dan da şikayetçi olacaklarını söyledi.

1 MİLYON TL KAZANÇ

Ancak Bahar Candan bu eleştirileri umursamadı ve yeni paylaşımlar yaptı.

Bahar Candan müstehcen pozları sayesinde Onlyfans'ta bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti.



