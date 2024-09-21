Bahar Candan tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi! Son hali gündem oldu! 'Özüme döndüm'

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında, Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı verildi.

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nden çıkan Bahar Candan, tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi.

AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Kameralar karşısında açıklamalarda da bulunan Candan, "En önemli önceliğim cezaevinde derslerime çalıştım. Çok uzun zammadır hiç okula gitmiyordum. Onu düşümdüm biraz. Ailemi çok özledim, erkek arkadaşımı çok özledim, aşırı bir özlem var.

Baya kilo aldım çok çirkinim şu an. O yüzden fazla uzatmak istemiyorum. Zaten biz arkadaşız, avukatız, hepimiz aynı okuldanız. Ailecek hukukla ilgileniyoruz. Biliyorsunuzdur, babam hukukçu bir insan, ablamda keza aynı şekilde.

'ÖZÜME DÖNDÜM'

Anneannem psikolog yani biraz dejenere olsam da, son yıllarda biraz sosyal medyada çok akıl dışı paylaşımlar bulunsam da, yani ne kadar dejenereleşmiş olabilirim ki? Böyle bir aileden geliyorum. Özüme döndüm diyebilirim, 10 aylık çok iyi bir şeydi benim için. Ailemin bana öğrettiklerini hatırlamaktı. Onlara kavuşacağım için çok mutluyum’’ ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Bahar Candan'ın son hali ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Candan'a 'ilk defa mantıklı konuşuyor', 'normal konuşabiliyormuş demek ki', 'kilo almış' gibi yorumlar yapıldı.