MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bahar Candan tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi! Son hali gündem oldu! 'Özüme döndüm'

Bahar Candan tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi! Son hali gündem oldu! 'Özüme döndüm'

21.09.2024 09:05
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Abiden tüyler ürperten sözler! Narin kaybolduktan 4 gün sonra çekildi! ‘Anne neredeyse ortaya çıkacak anne’

Abiden tüyler ürperten sözler! Narin kaybolduktan 4 gün sonra çekildi! ‘Anne neredeyse ortaya çıkacak anne’

Kadıköy'de özel bir kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm

Kadıköy'de özel bir kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm

120 bin TL'lik telefon için, geceden kuyruğa girdiler

120 bin TL'lik telefon için, geceden kuyruğa girdiler

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.09.2024 09:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından cezaevinde bulunan Bahar Candan'ın tahliye haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Bahar Candan tahliye olduktan sonra ilk kez görüntülendi. Kameralar karşısında ilk açıklamasını da yapan Bahar Candan'ın son hali kısa sürede gündem oldu.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında, Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı verildi.

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nden çıkan Bahar Candan, tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi.

AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Kameralar karşısında açıklamalarda da bulunan Candan, "En önemli önceliğim cezaevinde derslerime çalıştım. Çok uzun zammadır hiç okula gitmiyordum. Onu düşümdüm biraz. Ailemi çok özledim, erkek arkadaşımı çok özledim, aşırı bir özlem var.

bahar 111

Baya kilo aldım çok çirkinim şu an. O yüzden fazla uzatmak istemiyorum. Zaten biz arkadaşız, avukatız, hepimiz aynı okuldanız. Ailecek hukukla ilgileniyoruz. Biliyorsunuzdur, babam hukukçu bir insan, ablamda keza aynı şekilde.

'ÖZÜME DÖNDÜM'

Anneannem psikolog yani biraz dejenere olsam da, son yıllarda biraz sosyal medyada çok akıl dışı paylaşımlar bulunsam da, yani ne kadar dejenereleşmiş olabilirim ki? Böyle bir aileden geliyorum. Özüme döndüm diyebilirim, 10 aylık çok iyi bir şeydi benim için. Ailemin bana öğrettiklerini hatırlamaktı. Onlara kavuşacağım için çok mutluyum’’ ifadelerini kullandı.

222 BAHAR

YORUM YAĞDI

Bahar Candan'ın son hali ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Candan'a 'ilk defa mantıklı konuşuyor', 'normal konuşabiliyormuş demek ki', 'kilo almış' gibi yorumlar yapıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
En Çok Okunan Haberler
Metin Arolat sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti!

Metin Arolat sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti!

Saklandığı evde yakalandı! Adliye çıkışı bunları söyledi: "2 polis vurdum, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim"

Saklandığı evde yakalandı! Adliye çıkışı bunları söyledi: "2 polis vurdum, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim"

Merkez'in faiz kararı sonrası bankaların mevduat faizleri...

Merkez'in faiz kararı sonrası bankaların mevduat faizleri...

İstanbul Kadıköy'de skandal olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan cinsel ilişkiye girdi

İstanbul Kadıköy'de skandal olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan cinsel ilişkiye girdi

Kulüp başkanına makamında tokatlı saldırı! Skandal anbean kamerada... "Bende kalp var"

Kulüp başkanına makamında tokatlı saldırı! Skandal anbean kamerada... "Bende kalp var"

BDDK açıkladı! Kredi ve kredi kartlarıyla ilgili yeni karar

BDDK açıkladı! Kredi ve kredi kartlarıyla ilgili yeni karar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.