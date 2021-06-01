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Bahar Şahin'den 'uçak kapatma' açıklaması

01.06.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı futbolcu Dorukhan Toköz ile anılan oyuncu Bahar Şahin, son paylaşımı ile Şeyma Subaşı'na gönderme yaparak boş uçaktan paylaşım yapmıştı. Bahar Şahin, hakkında çıkan 'uçak kapatma' haberlerine yaptığı paylaşımla sitem etti.

Bahar Şahin, boş uçaktan yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Genç oyuncu paylaşımına "Uçak kapattırmak moda oldu, eniştemiz sağ olsun" notu düşmüştü. Şahin'in bu paylaşımı Şeyma Subaşı'na yaptığı gönderme dikkat çekmişti. Bu paylaşım sonrasında yapılan haberlerden rahatsız olan Bahar Şahin şu açıklamayı yaptı:

Oyuncu Bahar Şahin, Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldı: Eniştemiz sağ olsun!Oyuncu Bahar Şahin, Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldı: Eniştemiz sağ olsun!

"Arkadaşlar birşey söyleyeceğim. Bizim uçak kapattırmışlığımız yok. Bunu kendinize dert edinip Türk Hava Yollarını niye arıyorsunuz? Sizin başka derdiniz yok mu? Bu bir... İkincisi, prim denilen şeye çok şükür ihtiyacımız yok. Sinirlerim bozuldu. Yani derdiniz mi yok ya... Biz ilk sıradaydık girdik, dalga geçtik ve eğlendik."

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