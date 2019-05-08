Bahar yorgunluğundan kurtulmak için ne yapmalıyız? Zinde olmak için 8 öneri

'Siz de bu tür sorunlar yaşıyorsanız nedeni ‘bahar yorgunluğu’ olabilir' diyen Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Simay Arslan bahar yorgunluğu ile ilgili açıklama yaptı. 'Bahar yorgunluğu' denilince akla ilk olarak fiziksel yakınmalar geldiğini, ancak bu tablonun ruhsal sorunlara da neden olabildiğine dikkat çekerek, sosyal ortamlardan kaçınma, karamsarlık, öfke, kararsızlık gibi kısa süren belirtiler gelişebildiğini söylüyor. Bahar yorgunluğunun bu kısa süren belirtilerine dikkat edilmediği takdirde kaygı bozuklukları, depresyon, kronik yorgunluk gibi ciddi sorunlara dönüşebiliyor. Bu nedenle bu mevsim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması için günlük yeni rutinler oluşturmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Peki, bahar yorgunluğuna karşı neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Simay Arslan baharı zinde geçirmeniz için almanız gereken önlemleri anlattı, önemli önerilerde bulundu. KÜÇÜK MOLALAR VERİN Bunlar da ilginizi çekebilir Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! El ve ayaklarınızı kontrol edin! Oruç tutanlar dikkat! Bunu sakın yapmayın

Bahar yorgunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek için enerjinizi doğru kullanmanız çok önemli. Gün boyunca küçük molalar vererek vücudunuzu dinlendirmeyi ihmal etmeyin. Yoğun iş temposunda çalışanlar, kendini ve çevresini sıkça ihmal ediyor. Yoğun iş temposunda stres yönetiminde zorlanmalar, kişinin yalnızca kariyerini değil, yakınlarıyla olan iletişimini de etkiliyor. Bu durum ev işleri ve aile içi sorumlulukları olan kişiler içinde geçerli. Bu nedenle küçük molalar vermek, zihinsel ve psikolojik yorgunluğu engellemeye yardımcı oluyor. Gün içinde yapılacakları planlamak, iş yetiştirme stresini engelliyor, bahar yorgunluğu ile baş edebilmek için molalar yaratmamıza fırsat tanıyor. BOL SU İÇİN, ÇAY VE KAHVEYİ KISITLAYIN Vücudumuzdaki su oranının azalması halsizlik ve yorgunluğa neden olabiliyor. Kaslarınızın ihtiyaç duydukları enerjiyi sağlayabilmek için susuzluk hissi oluşmasını beklemeden günde 1.5 - 2 litre su içmeniz çok önemli. Çay ve kahvenin idrar sökücü özelliğe sahip olup, vücudun su kaybı yaşamasına sebep olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple günlük su ihtiyacının çay veya kahve ile giderilmemesi gerekiyor.

SAĞLIKLI BESLENİN Zinde olmak için sağlıklı beslenmeli, her gün yeterli miktarda mevsim sebze ve meyveleri ile protein grubundan besinleri (et, yumurta, balık, az yağlı süt ve yoğurt) yediğinizden emin olmalısınız. Yapılan çalışmalarda; günde 3 ana yemek ve 3 atıştırmalık tüketen kişilerin açlık yaşamadıkları için daha güçlü ve enerjik oldukları tespit edilmiş. Ancak vücutta yağ depolanmasını engellemek ve uyku kalitesinin bozulmaması için uyumadan en az 3 saat öncesinde yemek yemeyi bırakmaya özen gösterin. GÜNDE EN AZ 15 DAKİKA SPOR YAPIN “Bahar yorgunluğunu azaltmanın başka bir yolu da, gün içinde en az 15 dakikanızı spora ayırmak” diyen Uzman Klinik Psikolog Simay Arslan şu önerilerde bulunuyor: “Çok yoğun bir tempoda çalışıyorsanız eğer, her gün olmasa bile haftada 3-4 gün yapacağınız kısa mesafe yürüyüşler de canlı hissetmeniz için çok etkili bir yoldur.” Gündüz zamanınız varsa yoga, pilates, yüzme, bisiklet ve dans gibi sporlar da bahar yorgunluğuna karşı etkili olacaktır.” UYKU ÇOK ÖNEMLİ

Uyku ruhsal ve fiziksel sağlık için en önemli unsurlardan biri. Yeterli uyku ise kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor. Bazı yetişkinler 10 saate ihtiyaç duyarken, bazıları ise 6 ya da 8 saat uyumayı yeterli buluyor. İlkbaharda uykuya dalmakta zorluk çekiyorsanız bulunduğunuz odayı yeterli süre havalandırdığınızdan emin olun. HOBİ EDİNİN Yapmaktan keyif aldığınız aktiviteyi bulun, kendinizi motive edin. Bir hobi edinmek; monotonluktan kurtulmak ve kısa molalar vermek için size fırsat tanır ve daha enerjik hissetmenizi sağlar. DERİN NEFES ALIN Sabah uyandığınızda, gözlerinizi açar açmaz, yatakta birkaç dakika daha kalın. Yaşamınız için şükrettiğiniz insanları ve şeyleri düşünün. Ardından vücudunuzun üst kısmını kaldırıp birkaç kez derin nefes alın ve vücudunuzu gerin. Stanford Üniversitesinde yapılan araştırmada, derin nefes alıp verme ile gevşeme, dikkat ve verimlilik arasında bağlantı olduğu tespit edildi. Meditasyon gibi uygulamaların dışında, nefes almak için hiç düşünmüyoruz. Ancak derin nefes almanın stres ve kaygıyı azaltmak, toksinlerden arınmak, sindirim sistemini geliştirmek gibi faydaları var. Bu nedenle alışkanlık edinmeniz ve farkındalığınızı arttırmanız için gün içinde 3 kez 10 derin nefes almaya başlamanızı öneririm.