Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Yeni yüzyılda ne PKK’nın ne de FETÖ’nün ayakta kalma şansı yoktur

Siyasilerden 15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla mesajlar gelmeye devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 15 Temmuz yıl dönümü dolayısıyla açıklama yayımladı.

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz Türk tarihinde bir milat olmakla birlikte devlet ve millet dayanışmasının gıpta edilecek zirve günü olarak da maşeri hafızaya kazınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti hem PKK’yla hem de FETÖ’yle kıran kırana mücadele edip silindir gibi ezip geçmeye muktedirdir. Yeni yüzyılda ne PKK’nın ne de FETÖ’nün ayakta kalma şansı yoktur."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır