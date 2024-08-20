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Bahçeli'nin makam odasına geri döndü: Fotoğraf karelerinde ortaya çıktı! '17-25' saati için söyledikleri gündem oldu

20.08.2024 09:08
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin makam odasından verdiği fotoğraf karelerinde son zamanlardaki değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Bahçeli'nin 17:25'i gösterirken pilini çıkardığı saat yıllar sonra yeniden fotoğraflara girdi. Bahçeli'nin o saatle ilgili 17-25 Aralık açıklaması ve "Asla geri adım atmayız" çıkışı yeniden gündem oldu.

17-25 Aralık soruşturmalarıyla ilgili tepkisini saat-takvimle gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin odasından paylaşılan fotoğraflarda 17:25'e sabitlenmiş saat uzun süredir gözükmüyordu. Son ziyaretlerde ise saatin yeniden odada olduğu görüldü.

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"HESABININ SORULMASI VAADİMİZDEN ASLA GERİ ADIM ATMAYIZ"

Söz konusu saat ilk kez Bahçeli'nin 2015’te Can Dündar ile gerçekleştirdiği söyleşide kameraya yansımıştı. Bahçeli, saatle ilgili Can Dündar'a “Bunu bizzat ben yaptım. 17.25’i gösterdiğinde pilini çıkardım. Her gün bu takvime bakıyorum. Onların takvimi, bizim saatimiz. Buradan da anlayabilirsiniz ki biz, 17 ve 25 Aralık’ın hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız” açıklamasını yapmıştı.

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SON AYLARDA GERİ DÖNDÜ

2016'dan bu yana Bahçeli'nin makam odasında çekilen fotoğraflarda yer almayan saat temmuz ayından itibaren geri döndü.

"İLK ZİYARETTE YOK, İKİNCİSİNDE VAR"

Gazeteci İsmail Saymaz, avukat Yavuz Aksu'nun Bahçeli'yi bu yıl 10 Haziran ve 14 Ağustos tarihlerindeki ziyaretlerinden fotoğraflarını paylaşıp "17-25 saati/takvimi ilk ziyarette yok, ikincisinde var" dedi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Bahçeli'yi ziyaretinden paylaşılan fotoğrafta da saatin yer alması göze çarpan detaylardan oldu.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Yolsuzluk Devlet Bahçeli rüşvet
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