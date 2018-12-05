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Bahreyn'de yeni hükümet kuruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2018 03:12 | Son Güncelleme

Bahreyn'de yeni hükümet kuruldu

MANAMA (AA) - Bahreyn'de yapılan genel ve yerel seçimlerin ardından Kral Hamed bin İsa Al Halife, 18 bakandan oluşan yeni hükümetin kuruluşunu onayladı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, yeni hükümetin kurulmasına onay verdi. Dünyada başbakanlık görevini en uzun yürüten Halife bin Selman Al Halife başkanlığında kurulan yeni hükümette, Gençlik ve Maliye bakanlıklarına yeni isimler getirildi. Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ise Başbakan Birinci Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Bahreyn Kralı, geçen pazar, istifasını sunmasından birkaç saat sonra Başbakan Halife bin Selman Al Halife'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Bahreyn'de genel ve yerel seçimlerin birinci tur oylaması 24 Kasım, ikinci tur oylaması ise 1 Aralık'ta yapılmıştı.

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