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Baht Oyunu dizisinin Ada’sı Cemre Baysel’den dikkat çeken paylaşım

23.07.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baht Oyunu dizisinde canlandırdığı Ada karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen genç oyuncu Cemre Baysel'in paylaşımı dikkat çekti.

Baht Oyunu dizisinin Ada’sı Cemre Baysel’den dikkat çeken paylaşım

Son dönemin parlayan yıldızlarından Cemre Baysel, sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi. Oyuncunun, son pozuna yorum yağdı.

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Kanal D'de yayınlanan 'Baht Oyunu' dizisinde Ada karakterini canlandıran Cemre Baysel, paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Son dönemde yıldızı parlayan isim, Instagram'da iki karesini yayınladı. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Baysel'e yorum yağdı. 1 milyon 700 bin takipçisi olan oyuncuya, dört saatte 10 bine yakın mesaj geldi.


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Anahtar Kelimeler:
Baht Oyunu dizisi
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