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'Baht Oyunu'nun yıldızı Cemre Baysel ameliyat oldu

29.10.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Baht Oyunu dizisinde başrol oynayan Cemre Baysel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyat olduğunu söyledi. Ameliyata girmeden önce sedyede çektirdiği bir pozunu paylaşan oyuncu, "Ben iyiyim, bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum" dedi.

'Baht Oyunu'nun yıldızı Cemre Baysel ameliyat oldu

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Baht Oyunu dizisinde Aytaç Şaşmaz ile başrolü paylaşan 22 yaşındaki güzel oyuncu Cemre Baysel bir operasyon geçirdi. Oyuncu, yaşadığı süreci de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

"ESKİ SAĞLIĞIMA KAVUŞMAK İÇİN BİR SÜRE EVDEYİM"

2,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ameliyata girmeden önce çektirdiği fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Benim kocaman ailem! Birkaç gün önce bir operasyon geçirdim. Sanki bunu hissetmiş gibi beni çok merak etmişsiniz. Ben iyiyim... Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum. Bundan sonrası bol dinlenme. Eski sağlığıma kavuşmak için bir süre evdeyim. Durumumu açıklamayı beni seven sayan insanlara borçluyum. Herkese çok sevgiler" notunu yazdı.

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Oyuncu daha sonra dizi çekimlerinde aşk yaşamaya başladığı Aytaç Şaşmaz'ın ameliyat sonrası çektiği bir fotoğrafı da paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Baht Oyunu dizisi
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