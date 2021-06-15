Baht Oyunu Suğdem Gözalır kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte oynadığı diziler…

ARC Film imzalı ‘Baht Oyunu’ bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Günlerdir kanalda dönen tanıtım fragmanı ile dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu ve konusu araştırılmaya başlandı. Peki Baht Oyunu Suğdem Gözalır kimdir? İşte Suğdem Gözalır'ın detaylı biyografisi...

SUĞDEM GÖZALIR KİMDİR?

25 Kasım 1994 tarihinde İstanbul’da doğdu. Liseyi Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde okudu. Aynı zamanda 'Gaye Sökmen' ajansına kayıtlıdır.

2017 yılında Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Halen Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam etmektedir.

“1. Sinema Güzeli Yarışması”nda ‘Türkiye 2.si’ olarak taçlandırılan Suğdem Gözalır, “Mayıs Kraliçesi” (2015-2016) dizisinde ve “İkinci Şans” (2016) filminde rol almıştır. Son olarak “4N1K” dizisinde rol almıştır.



ROL ALDIĞI YAPIMLAR

4N1K (TV Dizisi 2018)

İkinci Şans (Film 2016)

Mayıs Kraliçesi (TV Dizisi 2016)

