HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Akar'dan sert sözler: "İleri geri konuşanlar, ordubozanlar var"

Bakan Akar'dan sert sözler: "İleri geri konuşanlar, ordubozanlar var"

26.09.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ile birlik komutanlarıyla bir araya geldi. Video telekonferans yöntemiyle görüşülen toplantının ardından Bakar Akar, "İleri geri, boş boş konuşanlar, ordubozanlar var." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 36 bin 143 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yıl ise Ocak ayından itibaren Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 2 bin 874 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 397 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Bakan Akar ayrıca, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin saygın ve seçkin konumu uluslararası dahil her platformda artarken, bu duruma dil uzatanlar var. Kimin tarafındalar, neyin tarafındalar gerçekten meçhul. Devlete, millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine dil uzatanları bizim kabul etmemiz mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rebiülevvel ayı mesajları 2022!Rebiülevvel ayı mesajları 2022!
Arınç'tan gündem yaratacak sözler! "Türkiye için çok faydalı"Arınç'tan gündem yaratacak sözler! "Türkiye için çok faydalı"
'Bu fiyata kim tutar?' deniyordu... O ev kiraya verildi'Bu fiyata kim tutar?' deniyordu... O ev kiraya verildi
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülke bu haberle sarsıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı...

Ülke bu haberle sarsıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı...

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Beş yıldızlı otelde katletmişti! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Beş yıldızlı otelde katletmişti! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Her satırı mide bulandırdı! Okul müdüründen iğrenç sözler: Sana tecavüz edeceğim

Her satırı mide bulandırdı! Okul müdüründen iğrenç sözler: Sana tecavüz edeceğim

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme

Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Sosyal medyada olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.