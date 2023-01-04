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Bakan Bozdağ'dan Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki

04.01.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik sürdürülen terör soruşturması ile ilgili yaptığı açıklamalara Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan tepki geldi. Bozdağ, hiç kimsenin görevini yapan hakim ile savcıyı tehdit edemeyeceğini belirterek "Tehdit eden her zaman karşısında hukuku bulur." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) terör iltisaklı kişilerin olduğu açıklamalarına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Eğer bu dosyada eski başkanlar ve vali de aynı suçtan suçlanmıyorsa gök kubbeyi başınıza yıkarız." ifadelerinin anımsatılması üzerine Bozdağ, İmamoğlu'nun üslubunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

İmamoğlu'nun açıklamasıyla adil yargılamayı ve yargı görevini yapanları etkilemeye teşebbüs ettiğini belirten Bozdağ, yargı görevini yapanları tehdit etmenin suç olduğunu vurguladı.

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Saygısız bir dil kullananların hukuk işlediğinde şikayet etmemesi gerektiğini belirten Bozdağ, "Hiç kimse yargı görevini yapan hakim ile savcıyı tehdit edemez, İmamoğlu da tehdit edemez, başka birileri de tehdit edemez. Tehdit eden her zaman karşısında hukuku bulur. Hakim, savcıları, görevini yapan insanları kendi aleyhine çıkan sonuçlar nedeniyle tehdit edenler ve tehdit dilini kullananlar hukuku da hukuk devletini de içselleştirememiş ilkel bir zihniyeti temsil ederler. Bu ilkel zihniyetten Türkiye çok çekti." değerlendirmesini yaptı.

Hakimlerin, savcıların vazifelerini hukuka uygun yaptığını belirten Bozdağ, "Süreç işlerken yargıyı, istinafı şimdiden hedefe koyuyor, bunlar kabul edilemez." dedi.

İmamoğlu'nu, hukuku, mahkemeyi, yargıyı tanımaya, saygılı, temiz bir dil kullanmaya davet eden Bozdağ, "Siyaseten kaybettiği irtifayı Adalet Bakanı'yla, İçişleri Bakanı'yla, yargıyla kavga ederek; hükümeti, siyaseti suçlayarak kazanmaya çalışıyor. Benim ona tavsiyem Türkiye'nin yönetimiyle uğraşacağınıza İstanbul'un sorunlarıyla uğraşın." ifadelerini kullandı. Bakan Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kararlar, lehimize, aleyhimize oluşuna göre değil Anayasa, hukuka ve kanuna uygun olmasına göre değerlendirilmeli. Bunun değerlendirmesini mahkeme yapar, istinaf edilir istinaf yapar, temyiz edilir temyiz yapar, temyizin kararı kesindir, usul budur, buna göre gider. Maalesef Türkiye'de siyasi terazide yargı kararları tartılıyor, siyaset terazisini koyuyorlar, kendi tarafındaysa 'Oh ne güzel, hakim çok iyi.', aleyhindeyse 'Hakim çok kötü.' deniliyor. Yargı kararları siyaset terazisinde tartılmaz; yargıçlar, savcılar siyaset terazisinde tartılamaz. Bunların verdiği kararı siyasetçi veya herhangi başka biri de tartışmaz. Hakim ve savcılarımıza tehdit yönetenler onların sahipsiz olduğunu asla düşünmemelidir. Devletimiz, kurumumuz, anayasamız ve yasalarımız, görev yapan hakim ve savcıların daima yanındadır. Kendini bilmez hadsizlere karşı onları koruyacak pek çok mekanizma vardır. Gök kubbeyi nasıl yıkacaklar merak ediyorum. Herkesi hukuka saygıyla davranmaya davet ediyorum."

AA

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Ekrem İmamoğlu Bekir Bozdağ

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