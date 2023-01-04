Son dakika | İmamoğlu'nun iddialarına görüşmeleri tek tek açıklayarak yanıt verdi! Bakan Soylu: "Benden CHP Genel Merkezine karşı ezilmemeni de isteyebilirsin, normaldir"

Son dakika haberi: Bakan Soylu, Ankara'da 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu. Soylu, konuşmasında terörle mücadeleye dair önemli mesajlar verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki terör soruşturması çerçevesindeki iddialarına da yanıt veren Bakan Soylu, İmamoğlu'nun telefonla görüşme iddialarına ilişkin telefon görüşmelerini birer birer açıklarken "Niye yalan söyleme gereği duyuyorsunuz? 2 tane de karşılıklı görüşülmüş. Adalar Belediyesiyle ilgili buraya davet ettik. Benden CHP Genel Merkezine karşı ezilmemeni de isteyebilirsin, bu da normal. Hemşehrilerimizi kullanabilirsin, bu da normaldir. Ama yalandır demek normal değildir" diye konuştu. Bakan Soylu öte yandan eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açıklamasında "Bizim hedefimizden 2 kişi aranıyor şu anda. 3'tü, 2'ye düştü. Onları da bulup adalete teslim edeceğiz" dedi.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
Yurt içi terörist sayısı 120'nin altına inmiştir. Aralık ayında terörle mücadele tarihinde olmadığı kadar terör örgütünü abluka altına aldığımız, sonuç aldığımız bir ay olarak tarihe geçmiştir.
2022'de farklı terör örgütlerine mensup 87'si sözde üst düzey 1220 terörist etkisiz hale getirildi. 2022 yılında 185 terör eylemi engellenmiştir ve bunların 18'i de canlı bomba eylemidir.
Kaçak göçle mücadelede 2022 yılında toplam 285 bin 27 düzensiz göçmen ve 8 bin 980 organizatör yakalanmıştır.
Soylu, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
(İmamoğlu'nun 'telefonla görüşme' iddiaları) Arama tarihleri benim özel kalemimde vardır. Cevapsız aramalarınız da vardır. İBB Başkanı telefon açıp "CHP Genel Merkezi beni sıkıştırıyor, bana bunun için yardımcı olun" gibi cümleleri ihtiva içeren bir değerlendirme yapabilir. Bazı cep telefonlarında kayıt alınabiliyor, bunu yapmam, ayıptır. Ama aramalar var. Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirilmiş. 20 tanesinde karşılıklı görüşme yapılmış. 29 keresini karşı taraf aramış, 11'ine de ben geri dönmüşüm, 20 tanesinde görüşülmüş. Bunun 3 tanesi de insani, taziye telefonu. Niye yalan söyleme gereği duyuyorsunuz? 2 tane de karşılıklı görüşülmüş. Adalar Belediyesiyle ilgili buraya davet ettik. Benden CHP Genel Merkezine karşı ezilmemeni de isteyebilirsin, bu da normal. Hemşerilerimizi kullanabilirsin, bu da normaldir. Ama yalandır demek normal değildir.
(Sinan Ateş cinayeti) Bizim hedefimizden 2 kişi aranıyor şu anda. 3'tü, 2'ye düştü. Onları da bulup adalete teslim edeceğiz. Sosyal medya dedikodularıyla adım atmak soruşturmayı selamete getirmez.
(İmamoğlu'nun İBB'deki terör soruşturmasıyla ilgili iddiaları) O adamları yoldan geçerken mi aldın? 'Sizin bu iddia ettiğiniz kişileri ben belediyeye almadım, siz bana iftira ediyorsunuz' demesini beklerdim. Ama kıvırmak doğru değil.