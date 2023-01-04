HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | İmamoğlu'nun iddialarına görüşmeleri tek tek açıklayarak yanıt verdi! Bakan Soylu: "Benden CHP Genel Merkezine karşı ezilmemeni de isteyebilirsin, normaldir"

Son dakika | İmamoğlu'nun iddialarına görüşmeleri tek tek açıklayarak yanıt verdi! Bakan Soylu: "Benden CHP Genel Merkezine karşı ezilmemeni de isteyebilirsin, normaldir"

04.01.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki terör soruşturmasına ilişkin iddialarına yanıt verdi. İmamoğlu'nun daha önce ortaya attığı telefonla görüşme iddiaları hakkında açıklama yaparken Soylu, yapılan görüşmeleri sayı vererek açıkladı. Soylu İmamoğlu'na hitaben "Benden CHP Genel Merkezine karşı ezilmemeni isteyebilirsin. Hemşehrilerimizi kullanabilirsin. Bunlar normal ama yalandır demek normal değildir" ifadelerini kullandı.

Son dakika | İmamoğlu'nun iddialarına görüşmeleri tek tek açıklayarak yanıt verdi! Bakan Soylu: "Benden CHP Genel Merkezine karşı ezilmemeni de isteyebilirsin, normaldir"

Son dakika haberi: Bakan Soylu, Ankara'da 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu. Soylu, konuşmasında terörle mücadeleye dair önemli mesajlar verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki terör soruşturması çerçevesindeki iddialarına da yanıt veren Bakan Soylu, İmamoğlu'nun telefonla görüşme iddialarına ilişkin telefon görüşmelerini birer birer açıklarken "Niye yalan söyleme gereği duyuyorsunuz? 2 tane de karşılıklı görüşülmüş. Adalar Belediyesiyle ilgili buraya davet ettik. Benden CHP Genel Merkezine karşı ezilmemeni de isteyebilirsin, bu da normal. Hemşehrilerimizi kullanabilirsin, bu da normaldir. Ama yalandır demek normal değildir" diye konuştu. Bakan Soylu öte yandan eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açıklamasında "Bizim hedefimizden 2 kişi aranıyor şu anda. 3'tü, 2'ye düştü. Onları da bulup adalete teslim edeceğiz" dedi.

2

"ARALIK AYI TARİHE GEÇMİŞTİR"

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Yurt içi terörist sayısı 120'nin altına inmiştir. Aralık ayında terörle mücadele tarihinde olmadığı kadar terör örgütünü abluka altına aldığımız, sonuç aldığımız bir ay olarak tarihe geçmiştir.

  • Temizlediğimiz her tarafın en hakim noktasına üs bölgemizi kuruyor ve orada terörün bir daha olmamasına yönelik hazırlıklarımızı gerçekleştiriyoruz.

"18 CANLI BOMBA EYLEMİ ENGELLENDİ"

  • 2022'de farklı terör örgütlerine mensup 87'si sözde üst düzey 1220 terörist etkisiz hale getirildi. 2022 yılında 185 terör eylemi engellenmiştir ve bunların 18'i de canlı bomba eylemidir.

  • Kaçak göçle mücadelede 2022 yılında toplam 285 bin 27 düzensiz göçmen ve 8 bin 980 organizatör yakalanmıştır.

  • 2021'de bir tane faili meçhul cinayet yoktu. 2022'de 2 cinayet hariç hepsinin failleri bellidir. Onu da 1-2 ay içerisinde hepsini tespit edip adalete teslim ediyoruz.

3

İMAMOĞLU'NUN 'TELEFON' İDDİASI: BAKAN SOYLU GÖRÜŞMELERİ TEK TEK ANLATTI

Soylu, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • (İmamoğlu'nun 'telefonla görüşme' iddiaları) Arama tarihleri benim özel kalemimde vardır. Cevapsız aramalarınız da vardır. İBB Başkanı telefon açıp "CHP Genel Merkezi beni sıkıştırıyor, bana bunun için yardımcı olun" gibi cümleleri ihtiva içeren bir değerlendirme yapabilir. Bazı cep telefonlarında kayıt alınabiliyor, bunu yapmam, ayıptır. Ama aramalar var. Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirilmiş. 20 tanesinde karşılıklı görüşme yapılmış. 29 keresini karşı taraf aramış, 11'ine de ben geri dönmüşüm, 20 tanesinde görüşülmüş. Bunun 3 tanesi de insani, taziye telefonu. Niye yalan söyleme gereği duyuyorsunuz? 2 tane de karşılıklı görüşülmüş. Adalar Belediyesiyle ilgili buraya davet ettik. Benden CHP Genel Merkezine karşı ezilmemeni de isteyebilirsin, bu da normal. Hemşerilerimizi kullanabilirsin, bu da normaldir. Ama yalandır demek normal değildir.

  • (Sinan Ateş cinayeti) Bizim hedefimizden 2 kişi aranıyor şu anda. 3'tü, 2'ye düştü. Onları da bulup adalete teslim edeceğiz. Sosyal medya dedikodularıyla adım atmak soruşturmayı selamete getirmez.

  • (İmamoğlu'nun İBB'deki terör soruşturmasıyla ilgili iddiaları) O adamları yoldan geçerken mi aldın? 'Sizin bu iddia ettiğiniz kişileri ben belediyeye almadım, siz bana iftira ediyorsunuz' demesini beklerdim. Ama kıvırmak doğru değil.

  • Gök kubbeyi başınıza yıkarız deyip, bugün 'Ben onu öyle söylemek istemedim' deyip, yargıyı tehdit edip, yalana sığınmak herhalde bunların en büyük maharetlerinden bir tanesidir.
İmamoğlu'ndan 'İşte kanıtı' diye paylaştı! 'Soylu'nun ihmalini kanıtladık, suç duyurusunda bulunacağız' İmamoğlu'ndan 'İşte kanıtı' diye paylaştı! 'Soylu'nun ihmalini kanıtladık, suç duyurusunda bulunacağız'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babacan'dan adaylık açıklaması Babacan'dan adaylık açıklaması
Ali Babacan’ın ‘Kürtçe’ için yaptığı açıklama ortalığı karıştırdı!Ali Babacan’ın ‘Kürtçe’ için yaptığı açıklama ortalığı karıştırdı!
Bağışıklık sistemini bozarak erken ölüm riskini artırıyorBağışıklık sistemini bozarak erken ölüm riskini artırıyor
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! Sizin de hesabınıza yatabilir

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! Sizin de hesabınıza yatabilir

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

Erken seçim iddiaları güçlendi! İşte gelen son kulis bilgisi…

Erken seçim iddiaları güçlendi! İşte gelen son kulis bilgisi…

İstanbul'da taksici skandalı! 'Bahşiş' zorbalığı: Alacağım bunu

İstanbul'da taksici skandalı! 'Bahşiş' zorbalığı: Alacağım bunu

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mutfakların gözdesi oldu, herkes ona bayılıyor!

Mutfakların gözdesi oldu, herkes ona bayılıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.