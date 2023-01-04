Son dakika | İmamoğlu'nun iddialarına görüşmeleri tek tek açıklayarak yanıt verdi! Bakan Soylu: "Benden CHP Genel Merkezine karşı ezilmemeni de isteyebilirsin, normaldir"

(İmamoğlu'nun 'telefonla görüşme' iddiaları) Arama tarihleri benim özel kalemimde vardır. Cevapsız aramalarınız da vardır. İBB Başkanı telefon açıp "CHP Genel Merkezi beni sıkıştırıyor, bana bunun için yardımcı olun" gibi cümleleri ihtiva içeren bir değerlendirme yapabilir. Bazı cep telefonlarında kayıt alınabiliyor, bunu yapmam, ayıptır. Ama aramalar var. Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirilmiş. 20 tanesinde karşılıklı görüşme yapılmış. 29 keresini karşı taraf aramış, 11'ine de ben geri dönmüşüm, 20 tanesinde görüşülmüş. Bunun 3 tanesi de insani, taziye telefonu. Niye yalan söyleme gereği duyuyorsunuz? 2 tane de karşılıklı görüşülmüş. Adalar Belediyesiyle ilgili buraya davet ettik. Benden CHP Genel Merkezine karşı ezilmemeni de isteyebilirsin, bu da normal. Hemşerilerimizi kullanabilirsin, bu da normaldir. Ama yalandır demek normal değildir.