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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Batı Trakya' mesajı: "Hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız!"

08.12.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı (BTTA) Danışma Kurulu'nu kabul etti. Görüşmeye ilişkin mesaj yayınlayan Bakan Çavuşoğlu, "Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Batı Trakya' mesajı: "Hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız!"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Lozan Antlaşması'nı ve Batı Trakya Türklerinin temel insan haklarını ihlal etmeyi ısrarla sürdürdüğünü söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini Ankara'da kabul etti.

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Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Yunanistan, Lozan Antlaşması’nı ve soydaşlarımızın temel insan haklarını ihlal etmeyi ısrarla sürdürüyor. Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadelerini kullandı.

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Çavuşoğlu, Yunanistan'ın, Batı Trakya'daki Türk azınlığının "Türk" kimliğini tanımadığına dikkati çekti.

Yunanistan'ın Türk azınlığa ait okullar, vakıflar, dernekler ve cemaat kuruluşlarının adlarında "Türk" ifadesinin kullanmasına izin vermediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Atina'nın, Türk azınlığın dernekleşme özgürlüğünü de ihlal ettiğine vurgu yaptı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Yunanistan'ı bu ihlalleri nedeniyle üç kez mahkum ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, Atina yönetiminin yaklaşık 15 yıldır AİHM’in bu kararlarını uygulamadığının altını çizdi.

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"YUNANİSTAN'IN YENİ MÜFTÜLÜK KANUNU, LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI'NA AYKIRI"

Çavuşoğlu, "Yunanistan, Türk azınlığın kendi dini temsilcilerini seçmesine izin vermemektedir. Yunanistan'ın yeni Müftülük Kanunu, 1923 Lozan Barış Antlaşması'na aykırı olup, Türk azınlığını temel insan haklarından mahrum bırakmaktadır. Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk vakıf mallarına el koymaktadır. Yunanistan, keyfi mali denetim ve vergi cezaları uygulayarak Türk azınlığına yönelik ayrımcılık yapmaktadır." ifadelerine yer verdi.

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YUNANİSTAN SON 15 YILDA 90'DAN FAZLA TÜRK AZINLIK İLKOKULUNU KAPATTI

Yunanistan'ın son 15 yılda 90'dan fazla Türk azınlık ilkokulunu kapattığını ve yeni Türk azınlık okullarının açılmasına da izin vermediğine işaret eden Çavuşoğlu, "Yunanistan, mevcut azınlık okul binalarının yenilenmesine ve genişletilmesine izin vermemektedir. Yunanistan, Türk azınlık okullarında çalışmak üzere yeterli sayıda Türkçe öğretmeninin görevlendirilmesini engellemektedir. Yunanistan ayrıca, Türkçe ders materyallerinin güncellenmesini de önlemektedir. Ve liste uzar gider..." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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Mevlüt Çavuşoğlu batı trakya

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