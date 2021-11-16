Bakan Derya Yanık'tan CHP'li Ağbaba'ya yanıt

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın “Çocuklarımızı emanet ettiğimiz kurum ,uyuşturucu zulası olmuş” sözlerine cevap verdi.

"KONU BASINA YANSIMADAN İŞ AKDİ FESHEDİLMİŞTİR"

Yanık “Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir. Bu konuda hakkında şüphe olan hiç kimsenin asla gözünün yaşına bakmayız. Skandal kapatılmasın diyen CHPli vekiller ise bizi de kendileri gibi bilmesinler. Skandal kapatmak bizim değil onların uzmanlık alanıdır. Bahsi geçen şahıs tutukludur, konu basına yansımadan da iş akdi feshedilmiştir. Kişi hakkında idari soruşturma Bakanlığımız müfettişleri tarafından yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.

Bahsi geçen şahıs tutukludur, konu basına yansımadan da iş akdi fesih edilmiştir. Kişi hakkında idari soruşturma Bakanlığımız müfettişleri tarafından yürütülmektedir.https://t.co/hscmhGGc2k https://t.co/jBmlH2TE3o — Derya Yanık (@deryayanikashb) November 15, 2021

Bahsi geçen şahıs tutukludur, konu basına yansımadan da iş akdi fesih edilmiştir. Kişi hakkında idari soruşturma Bakanlığımız müfettişleri tarafından yürütülmektedir.https://t.co/hscmhGGc2k https://t.co/jBmlH2TE3o — Derya Yanık (@deryayanikashb) November 15, 2021

Kaynak: İHA

