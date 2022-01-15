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Bakan Derya Yanık'tan Enes Kara açıklaması! Enes Kara'nın kardeşleri için aile ile temasa geçilecek mi?

15.01.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, video mesaj bırakıp intihar eden tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara ile ilgili açıklamada bulundu. Enes Kara'nın ölümüyle ilgili değerlendirmesinde "sebepleri ve sonuçları üzerine düşünmemiz lazım" diyen Bakan Yanık, "Enes Kara'nın kardeşleri için aile ile temasa geçilecek mi?" sorusuna ise "arkadaşlarımız, gerekli incelemeleri, takipleri yapıyorlar" şeklinde yanıt verdi. İşte Bakan Yanık'ın Enes Kara'nın ölümüyle ilgili değerlendirmesi!

Bakan Derya Yanık'tan Enes Kara açıklaması! Enes Kara'nın kardeşleri için aile ile temasa geçilecek mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığa bağlı bir kuruluşta gazetecilerle bir araya geldi ve bakanlık gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Yanık, bunun için çok üzgün olduğunu söyledi.

Bakan Yanık, "Çok genç ve yetenekli biri, çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine de sabırlar versin. Orada şuna dikkat etmemiz lazım. Gençlerimiz ya da herhangi bir birey için intiharın bir sorun çözme biçimi olmadığını altını çizerek ifade etmemiz lazım." dedi.

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SEBEPLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE DÜŞÜNMEMİZ LAZIM"

Bakan Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

"Enes Kara'nın vefatından sonra onunla ilgili yazılan, yapılan yorumlara bakınca açıkçası, 'bir öykünme tetiklemesi yapar mı?' diye endişe etmedim değil. Aileler açısından baktığımızda tipik bir iletişimsizlik sıkıntısını görüyoruz. Bizim çalışmalarımızda, aile eğitim programlarımızda, Bakanlığın genel olarak sosyal hizmet başlığı altındaki faaliyetlerinin tamamında aile içi iletişim ve toplumsal iletişimin ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor ve buna yönelik çalışmalarımızı da yoğunlaştırıyoruz. Başka pek çok şeyi konuşabiliriz, tartışabiliriz ama iki önemli durum var. Genç bir çocuk öldü ve bir iletişim problemi olduğu düşünülüyor. Bazı durumlar siyasetin, politik duruşlarımızın, ideolojik kamplarımızın çok dışındadır, bunlara malzeme edilemeyecek kadar kıymetlidir. Hayat hakkı bunlardan biridir. Enes Kara ve benzer olayları değerlendirirken, hepimizin ideolojileri, dünya görüşü vardır, bu da çok normaldir ama bütün bu kimlikleri bir yana bırakıp, bu kıyafetleri bir yana bırakıp insan ve bu toplumun bir ferdi olarak bakmak zorundayız. Maalesef Enes Kara'nın da bu tartışmanın bir aracı haline getirildiğini görüyorum, ondan da son derece üzgünüm. Ortada çok genç ve pırıl pırıl bir çocuk var ve hayatına son vermiş. Bunun sebepleri ve sonuçları üzerine düşünmemiz lazım. Bu nedenle çok üzgünüm."

AİLE İLE TEMASA GEÇİLECEK Mİ?

Bir gazetecinin, "Enes Kara'nın kardeşleri için aile ile temasa geçilecek mi?" sorusuna Bakan Yanık, "Arkadaşlarımız, gerekli incelemeleri, takipleri yapıyorlar. Eğer bizim Bakanlık olarak müdahil olmamızı gerektiren bir durum varsa, gerekli desteği, incelemeleri ve çalışmaları yaparız. O anlamda hiç kuşkuya yer kalmayacak kadar net ifade etmiş olayım." yanıtını verdi.

AA

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