HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca: 4,3,2 sizce ne demek?

Bakan Koca: 4,3,2 sizce ne demek?

10.10.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs Risk Haritası'nda bir ilin daha kategorisi değişti. Sağlık Bakanı Koca, Kastamonu'nda iki doz aşılama oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını duyurdu. Bakan Koca, bir sonraki paylaşımında ise, "4, 3, 2 sizce ne demek?" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: 4,3,2 sizce ne demek?

Güncellenen Risk Haritası’nda bir ilin daha kategorisi değişti. İki doz aşılama oranı yüzde 75’in üzerine çıkan Kastamonu ‘mavi’ kategoriye geçti.

İL SAYISI 27’YE YÜKSELDİ

Yaşanan yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Covid-19'a karşı güçleniyoruz. İkinci doz aşı oranı bugün Kastamonu'da da %75'i geçti. Mavi il sayımız 27. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım!” dedi.

Bakan Koca, bir sonraki paylaşımında ise halka, “4, 3, 2 sizce ne demek?” sorusunu yöneltti. Kısa süre sonra bu soruya cevap veren Koca, “’Her 4 kişiden 3'ümüz 2 doz aşımızı yaptırdık!’ demek. Bu illerin sayısı bugün itibariyle 27. Geride kalan 54 il hızlı hareket etmeli!”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğulduKendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğuldu
Las Vegas değil Kağıthane! Polis müşteri kılığına girince ortaya çıktıLas Vegas değil Kağıthane! Polis müşteri kılığına girince ortaya çıktı
Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktıÖmer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

AK Parti güç mü kaybetti? Kurtulmuş'tan anket açıklaması

AK Parti güç mü kaybetti? Kurtulmuş'tan anket açıklaması

10 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

10 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Kanser eşini öldüren emekli öğretmenden skandal savunma

Kanser eşini öldüren emekli öğretmenden skandal savunma

Lewis Hamilton, Mercedes ekibiyle tartıştı!

Lewis Hamilton, Mercedes ekibiyle tartıştı!

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

Doktorun korkunç ölümü kamerada

Doktorun korkunç ölümü kamerada

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.