Bakan Koca: 4,3,2 sizce ne demek?

Güncellenen Risk Haritası’nda bir ilin daha kategorisi değişti. İki doz aşılama oranı yüzde 75’in üzerine çıkan Kastamonu ‘mavi’ kategoriye geçti.

İL SAYISI 27’YE YÜKSELDİ

Yaşanan yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Covid-19'a karşı güçleniyoruz. İkinci doz aşı oranı bugün Kastamonu'da da %75'i geçti. Mavi il sayımız 27. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım!” dedi.

Bakan Koca, bir sonraki paylaşımında ise halka, “4, 3, 2 sizce ne demek?” sorusunu yöneltti. Kısa süre sonra bu soruya cevap veren Koca, “’Her 4 kişiden 3'ümüz 2 doz aşımızı yaptırdık!’ demek. Bu illerin sayısı bugün itibariyle 27. Geride kalan 54 il hızlı hareket etmeli!”

4, 3, 2 sizce ne demek?

“Her 4 kişiden 3’ümüz 2 doz aşımızı yaptırdık!” demek.

Bu illerin sayısı bugün itibariyle 27. Geride kalan 54 il hızlı hareket etmeli! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 10, 2021



