HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca 7'nci sıradayız diyerek duyurdu: Hadi ama bekliyoruz

Bakan Koca 7'nci sıradayız diyerek duyurdu: Hadi ama bekliyoruz

24.08.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplam doz sayısında dünyada 7'inci sırada olunduğunu açıkladı. Bakan Koca açıklamasında vatandaşlara aşı olma çağrısında bulunarak, "Hadi ama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca 7'nci sıradayız diyerek duyurdu: Hadi ama bekliyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından dünya genelinde en fazla koronavirüs aşısı uygulanan ülkelerin listesini paylaştı.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Toplam doz sayısında dünyada 7. sıradayız. Nüfusu Türkiye ile aynı olan aşı üreticisi Almanya 6. sırada. İlk sıradaki ülke, 1 Milyar 400 Milyon nüfuslu, yine aşı üreticisi Çin. Birçok Avrupa ülkesi ise, bu ülke ile aynı hızı, aynı performansı gösteremedi. “HADİ AMA BEKLİYORUZ!”

1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki kızın babası tutuklandıİğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki kızın babası tutuklandı
Büyük buluşma! Can, Can Gönül, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gittiBüyük buluşma! Can, Can Gönül, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti
Muğla'da orman yangını! Kontrol altına alındıMuğla'da orman yangını! Kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Koronavirüs risk haritası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

Taliban'dan flaş açıklama: Anlaşma yok

Taliban'dan flaş açıklama: Anlaşma yok

Seda Sayan'da şaşkına çeviren olay! Hamile kadın aşığıyla gardıropta basıldı

Seda Sayan'da şaşkına çeviren olay! Hamile kadın aşığıyla gardıropta basıldı

"Asla oynamam" dediği takıma transfer oluyor

"Asla oynamam" dediği takıma transfer oluyor

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

İkitelli'de bina çöktü

İkitelli'de bina çöktü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.