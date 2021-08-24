Bakan Koca 7'nci sıradayız diyerek duyurdu: Hadi ama bekliyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından dünya genelinde en fazla koronavirüs aşısı uygulanan ülkelerin listesini paylaştı.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Toplam doz sayısında dünyada 7. sıradayız. Nüfusu Türkiye ile aynı olan aşı üreticisi Almanya 6. sırada. İlk sıradaki ülke, 1 Milyar 400 Milyon nüfuslu, yine aşı üreticisi Çin. Birçok Avrupa ülkesi ise, bu ülke ile aynı hızı, aynı performansı gösteremedi. “HADİ AMA BEKLİYORUZ!”

Toplam doz sayısında dünyada 7. sıradayız. Nüfusu Türkiye ile aynı olan aşı üreticisi Almanya 6. sırada. İlk sıradaki ülke, 1 Milyar 400 Milyon nüfuslu, yine aşı üreticisi Çin. Birçok Avrupa ülkesi ise, bu ülke ile aynı hızı, aynı performansı gösteremedi. “HADİ AMA BEKLİYORUZ!” pic.twitter.com/9w2aPToG4v — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2021



