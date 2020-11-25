Bakan Koca, alarm veren illeri açıkladı! Vakalar yüzde 50 arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.

İşte Bakan Koca'nın açıklaması:

"İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor. Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arası artışlar oldu.

"İSTANBUL'DA YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 70'LERE SAYANMIŞ DURUMDA"

"İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'lere dayanmış durumda. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor. Hiç kimse kendini mücadele sorumluluğu taşımaktan uzak görmesin, 'hasta olursam sağlık çalışanlarımız nasılsa tedavimi yapar' kolaycılığına düşmesin, bu bir hak ihlalidir. Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9. İzmir'de ciddi anlamda vakaların arttığını, yer yer bazı hastanelerde sorun yaşandığını görüyoruz. İzmir'de özellikle tedbirler noktasında hassasiyetle üzerinde durulması gerektiğinin altını çizmek istiyorum."

