HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca, alarm veren illeri açıkladı! Vakalar yüzde 50 arttı

Bakan Koca, alarm veren illeri açıkladı! Vakalar yüzde 50 arttı

25.11.2020 21:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bakan Koca, alarm veren illeri açıkladı! Vakalar yüzde 50 arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakaların son bir haftada yüzde 50 arttığını belirtirken kritik illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.

İşte Bakan Koca'nın açıklaması:

"İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor. Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arası artışlar oldu.

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalarSon dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

"İSTANBUL'DA YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 70'LERE SAYANMIŞ DURUMDA"

"İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'lere dayanmış durumda. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor. Hiç kimse kendini mücadele sorumluluğu taşımaktan uzak görmesin, 'hasta olursam sağlık çalışanlarımız nasılsa tedavimi yapar' kolaycılığına düşmesin, bu bir hak ihlalidir. Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9. İzmir'de ciddi anlamda vakaların arttığını, yer yer bazı hastanelerde sorun yaşandığını görüyoruz. İzmir'de özellikle tedbirler noktasında hassasiyetle üzerinde durulması gerektiğinin altını çizmek istiyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
Kritik MGK toplantısı sonrası sert açıklama! Bildiri yayımlandıKritik MGK toplantısı sonrası sert açıklama! Bildiri yayımlandı
İzlenme rekorları kırdı: Kayıp kedinin eve dönüş anı...İzlenme rekorları kırdı: Kayıp kedinin eve dönüş anı...

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

İddialar doğru çıktı! Aşkını ilan etti

İddialar doğru çıktı! Aşkını ilan etti

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Karadeniz'de hamsi bereketi! Zonguldak'ta balıkçılar 10 ton hamsiyle limana döndü

Karadeniz'de hamsi bereketi! Tonlarca hamsiyle döndüler

Bakan Koca koronavirüs aşısıyla ilgili merak edilenleri açıkladı

Bakan Koca'dan aşı açıklaması! Tarih ve detayları verdi

İzmir'de dehşet! Küfürlü konuştuğu için kendisini uyaran genci kurşun yağmuruna tuttu

İzmir'de 70 yaşındaki adam dehşet saçtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kritik MGK toplantısı sonrası sert açıklama

Kritik MGK toplantısı sonrası sert açıklama! Bildiri yayımlandı

Şanlıurfa'da korkutan yangın! Otelde kalanlar tahliye edildi

Şanlıurfa'da korkutan yangın! Otelde kalanlar tahliye edildi

25 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca açıkladı! Son 24 saatte 28 bin 351 yeni vaka

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.