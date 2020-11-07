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Bakan Koca: Covid-19 yayılıyor, lütfen kendinizi koruyun

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 17:51 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) giderek yayıldığını belirterek, "Hastalığın zorluklarını yaşamamak için lütfen kendinizi koruyun" uyarısında bulundu.

Bakan Koca: Covid-19 yayılıyor, lütfen kendinizi koruyun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 yayılıyor. Günlük hayattaki hareketliliğinizi azaltmadıkça, mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalmadıkça kendinizi virüsten yeterince koruyamazsınız. Riski azaltın. Hastalığın zorluklarını yaşamamak için lütfen kendinizi koruyun."

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