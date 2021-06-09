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Bakan Koca'dan Behzat Uygur'a esprili aşı yanıtı: Sizin sıranız gelmişti zaten

09.06.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Behzat Uygur'un tiyatrocuların aşı listesinde yer almamasıyla ilgili attığı tweete esprili yanıt verdi. Bakan Koca, "Behzat Bey, sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle :)" notunu düştü ve tiyatrocuların da aşı grubunda olduğunu açıkladı.

Bakan Koca'dan Behzat Uygur'a esprili aşı yanıtı: Sizin sıranız gelmişti zaten

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin yarından itibaren aşı olmaya başlayabileceğini duyurdu.

Bu haberin ardından tiyatrocu Behzat Uygur ise "Tiyatrocular yok… Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz? şeklinde tweet attı. Uygur'un paylaşımına ise Bakan Koca'dan yanıt gecikmedi.

Uygur'un tweetini alıntılayan Bakan Koca, "Behzat Bey, sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle :) Ama merak etmeyin, tiyatrocularımız zaten ilan ettiğimiz kapsama dahil" diyerek esprili bir yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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