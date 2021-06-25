Bakan Koca'dan Canan Kaftancıoğlu'na gönderme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamayla ilgili yapılan eleştirilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir dediğimizde, yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar."

Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir dediğimizde, yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2021

NE OLMUŞTU?

Bakan Koca’nın, Mayıs ayında yaptığı açıklamada “Haziran sonuna dek 18 yaş altının da aşılanacağı” ifadelerini kullanmıştı. Koca'nın bu açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan” ifadelerini kullanmıştı.

