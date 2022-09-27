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  4. Son dakika: Bakan Koca'dan merak edilen soruya net yanıt! Tarih vererek uyardı: 'Vakalar artabilir'

Son dakika: Bakan Koca'dan merak edilen soruya net yanıt! Tarih vererek uyardı: 'Vakalar artabilir'

27.09.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip aşılarıyla ilgili merak edilen soruyu yanıtlandırdı. Grip aşılarının Türkiye'ye ulaştığını ve dağıtımın başladığını duyuran Bakan Koca, "Bu konuda da hazırlığımız tam" diyerek yeterli miktarda grip aşısının mevcut olduğunu vurguladı. Bakan Koca Kovid-19 vakalarında artış olabileceğini kaydederken salgının ortadan kalkmadığını ancak etkisini yitirdiğini kaydetti. Koca, Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kapatılacağı iddialarına da yanıt verdi.

Son dakika: Bakan Koca'dan merak edilen soruya net yanıt! Tarih vererek uyardı: 'Vakalar artabilir'

Son dakika haberi: Bakan Koca grip aşısı ve korovanirüs vakaları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Avrupa'da vakaların yeniden artmaya başladığına dikkat çeken Koca, "Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artışlar olabilir" diye konuştu. Koca grip aşılarıyla ilgili "Yeterli miktarda grip aşımız mevcut" derken Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kapatılacağı iddialarına ise "Kapasite değişiklikleri olabilir, yenilenme çalışmaları olabilir ama hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek" dedi. İşte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlandıran Bakan Koca'nın açıklamalarından ayrıntılar...

"SAĞLIK AMACI DIŞINDA KULLANILMAYACAK"

Etlik Şehir Hastanesinin açılmasıyla Ankara Onkoloji Hastanesinin kapanıp kapanmayacağı sorusu üzerine Koca, çarşamba günü Etlik Şehir Hastanesinin açılacağını ve Ankara'nın ikinci büyük hastane kompleksine kavuşacağını belirtti.

Koca, "Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji Hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız. Kapasite değişiklikleri olabilir, yenilenme çalışmaları olabilir ama hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Mevcut hastanelerimizin hiçbiri sağlık amacı dışında asla kullanılmayacak." diye konuştu.

"KOVİD-19 ARTIK BİR KORKU UNSURU OLMAMALI"

Koca, Kovid-19 salgınından ne zaman çıkılacağına ilişkin soruyu yanıtlarken salgının henüz ortadan kalkmadığını ancak etkisini yitirdiğini söyledi. Türkiye'nin iki yıl önceye göre hastalıkta mücadelede çok önemli tecrübeler edindiğini kaydeden Koca, "Gerek aşı olma oranları gerek tedavide elde edilen başarı hastalığın etkisinin azalmasında etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Dalgalı seyir izleyen hastalık nedeniyle belirli dönemlerde vaka sayılarında artış yaşandığını dile getiren Bakan Koca, "Avrupa'da vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artışlar olabilir. Dediğim gibi artık Kovid ile yaşamayı öğrendik. Önemli bir tedbirimiz de aşılar. İleri yaştaki tüm vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemli. Kovid-19 artık bir korku unsuru olmamalı. Riskli gruplarda hatırlatma dozlarını ihmal etmememiz önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"RİSK GRUPLARI VE İLERİ YAŞTAKİ VATANDAŞLARIMIZ HATIRLATMA DOZLARINI İHMAL ETMESİNLER"

Aşılama sayısında düşüş olup olmadığı konusunda ise Koca, birincil aşılamada çok yüksek oranlara ulaştıklarını bildirdi.

Vatandaşların bu konuda büyük hassasiyet gösterdiğini ve salgının yıkıcı etkisini bertaraf ettiklerini kaydeden Koca, şöyle devam etti:

"Hatırlatma dozu aşılarında da bir sorun yok. İleri yaştaki vatandaşlarımız her zaman uyarılarımızı dikkate alarak aşılarını oldular. Riskli gruplardaki kişiler de hatırlatma dozlarını oluyorlar. Buradan bir kere daha çağrıda bulunayım. Risk grupları ve ileri yaştaki vatandaşlarımız hatırlatma dozlarını ihmal etmesinler. Kasım-aralık öncesi hazırlığımızı yapalım, büyüklerimize bir an önce aşılarını tamamlatalım. Ben kendim de dahil olmak üzere bütün aileme TURKOVAC aşısı yaptırdım. Aşı etkilerini de yan etkilerini de merkezi olarak takip ediyoruz. Aşı yan etkilerine yönelik tedbir gerektirecek özel bir durum tespit edilmedi."

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Grip aşısına ilişkin de Koca, "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut." dedi.

Bakan Koca, "Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru süreleri ne zaman bitiyor?" sorusuna da "Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru sayısı 7 bini geçti. Açtığımız açıktan atama kadrolarına başvuru süresi 29 Eylül Perşembe günü sona eriyor. Talebin yoğunlaşarak artacağını düşünüyoruz." yanıtını verdi. (AA)

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Fahrettin Koca grip aşısı
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