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  4. Bakan Koca duyurmuştu! 3. doz uygulaması bugün başladı (Kimler hatırlatma dozu yaptıracak?)

Bakan Koca duyurmuştu! 3. doz uygulaması bugün başladı (Kimler hatırlatma dozu yaptıracak?)

04.11.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de bugün itibarıyla koronavirüsle mücadelede mRNA aşısı olan risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dünkü "2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek" açıklamasının ardından uygulama bugün başladı.

"KENDİMİ DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hatırlatma dozunu yaptıran Ahmet Uzun (70), sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Herkesi aşı olmaya davet eden Uzun, "Hatırlatma dozu sayesinde kendimi daha güvende hissediyorum. Aşı olmayanlar da mutlaka aşılarını olsunlar. Kendi sağlıkları için, etrafındaki insanlar için aşılarını olsunlar. Ben şimdi etrafıma, torunlarıma ve çocuklarıma karşı kendimi daha güvende hissediyorum." dedi.

"HERKES AŞISINI YAPTIRSIN"

Fatma Uzun (68) da hatırlatma dozundan sonra kendini daha güvende hissettiğini dile getirerek, "İnşallah bu aşılar bizi daha iyi koruyacak. Allah herkese iyilik, sağlık versin. Herkes aşısını yaptırsın." diye konuştu.

KİMLER 3. DOZ AŞIYI YAPTIRACAK?

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısında önemli kararlar aldıklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"1. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;

a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar,
b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar,
c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

  1. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı."

  2. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.

  3. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.

  4. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli."
Son Dakika: Bakan Koca'dan 3. doz BioNTech açıklaması! Bugünden itibaren başlıyor Bakan Koca'dan 3. doz BioNTech açıklaması! Bugünden itibaren başlıyor

PROF. DR. UĞUR ŞAHİN: 3. DOZ HASTALIĞIN BULAŞMASINI TAMAMEN DURDURACAK

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 3. doz BioNTech aşısının koronavirüs hastalığının bulaşmasını tamamen durduracağını söylemişti.

Prof. Dr. Şahin, antikorun zamanla azaldığını ve 3. dozun antikor seviyesini yükselteceğini vurgulayarak, 3. doz aşı olmazsa hastalığın bulaşmasının devam edeceğini kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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