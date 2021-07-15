Bakan Koca: İki doz Sinovac yüzde 83,5 etkili

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz Sinovac yüzde 83,5 etkili. Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin yüzde 83,5 olduğu belirlendi. 10 bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı." ifadelerini kullandı.

İKİ DOZ SINOVAC %83,5 ETKİLİ. Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı. pic.twitter.com/VUHtQ59CUg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 15, 2021



