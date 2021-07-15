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  4. Bakan Koca: İki doz Sinovac yüzde 83,5 etkili

Bakan Koca: İki doz Sinovac yüzde 83,5 etkili

15.07.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin yüzde 83,5 olduğu belirlendi" dedi.

Bakan Koca: İki doz Sinovac yüzde 83,5 etkili

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz Sinovac yüzde 83,5 etkili. Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin yüzde 83,5 olduğu belirlendi. 10 bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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