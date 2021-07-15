Son Dakika: 15 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

15 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

Tabloya göre Türkiye'de, son 24 saatte 232 bin 257 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 103 oldu.

AŞI UYGULAMALARI

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,12, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 30,78 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 653 bin 974 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 38 milyon 560 bin 60'ı birinci doz, 19 milyon 104 bin 997'si ikinci doz, 3 milyon 460 bin 669'u üçüncü doz olmak üzere 61 milyon 125 bin 726'ya yükseldi.

AŞILAMA ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU 10 İL

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

İŞTE 15 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

BAKAN KOCA: İKİ İL KIRMIZI KATEGORİDEN ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım.

Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/UmfdQnGpt2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 15, 2021

14 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (14 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 6 bin 907 olarak açıklanmıştı.



