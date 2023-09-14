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Bakan Koca tarih vererek duyurdu! 15 Eylül'de başlıyor

14.09.2023 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması, normal takvimiyle başlıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca tarih vererek duyurdu! 15 Eylül'de başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip aşısıyla ilgili merak edilen takvimi duyurdu. 65 yaş üstü vatandaşlar ve 65 yaş altı olup kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için 15 Eylül'de uygulama başlayacak.

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Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması, normal takvimiyle başlıyor.

Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir. GRİP, özellikle, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz."


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Fahrettin Koca grip aşısı

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